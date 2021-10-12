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英特爾、三星電子胡志明廠 拚下個月全面復產

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

英特爾（Intel）和三星電子在胡志明市的子公司預計在下個月底以前全面復產，可望為全球供應鏈帶來緩解。

胡志明市西貢高科技園區官員黎碧鑾 接受彭博訪問時證實，園區將協助入駐廠商在下個月全面恢復運轉。但她並未詳述具體措施，尤其是要如何協助業者讓回到家鄉的移工重返工作崗位。

西貢解放日報稍早已引述黎碧鑾報導，園區有半數廠商目前運轉率已達75%，其餘仍在50%，計劃在下個月底以前恢復所有產能。

據報導，在園區多家業者7月和8月流失約 20%的外銷訂單。新冠肺炎病例在這段期間激增，越南政府祭出人員移動限制，並要求業者為員工提供員工睡在工廠內的安排，否則就得停工。

三星電子在西貢高科技園區16間工廠7月關了3間，整個廠區員工減少一半；英特爾在園區設有晶片封裝測試廠，為避免停工，也做了讓員工在工廠過夜的安排。

胡志明市 新冠肺炎 英特爾 三星

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