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三星電子目標價被分析師砍 股價跌到12月來最低
三星電子遭包括滙豐在內7家公司分析師調降目標價，理由是大陸缺電讓供應鏈亂象惡化，拖累該公司獲利；股價應聲下跌到去年12月來最低。
新韓金融投資公司分析師Choi Do-Yeon周二撰寫報告指出，供應鏈瓶頸持續未解，第4季記憶體晶片產業恐受影響，他因此將三星電子目標價砍掉4,000韓元，調降到96,000韓元，但仍維持買進的評等。
KB證券公司、Eugene投資證券、HI投資證券、Ebest投資證券等多家公司的分析師，也紛紛下調三星電子目標價，其中以Ebest降幅8%最大。在他們之前，滙豐控股和Mirae資產證券周一率先調降。
三星電子的股價在亞洲科技類股的賣壓中一度下跌多達3.5%。該股今年來已重挫約15%，相較下，南韓大盤Kospi指數上漲近1.5%。
但這支股票基於36位分析師意見的12個月共識目標價是98,944韓元，意味依現今價格計算，該股有潛在的43%報酬率。
Eugene投資證券分析師Lee Seung-Woo說：「鑒於中國大陸和美國的成長走緩風險，以及記憶體晶片價格的下跌趨勢，獲利成長直至明年上半年會放緩。然而，除非情況惡化到極點，獲利在明年下半年會進入反彈周期。」
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