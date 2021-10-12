登上世界首富！馬斯克回頭挑釁、送貝佐斯「一面銀牌」

根據彭博社報導，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）的淨資產高達2230億美元（約新台幣6.3兆），擴大他與亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）之間的差距，他近日更在推特上調皮地「頒給對方銀牌」。

根據報導，由馬斯克創辦的太空公司Space X的估值已突破1000億美元（約新台幣2.8兆），這讓馬斯克身價飆漲、坐上全球首富寶座，而貝佐斯以1916億美元（約新台幣5.3兆）的淨資產緊隨在後。