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登上世界首富！馬斯克回頭挑釁、送貝佐斯「一面銀牌」
根據彭博社報導，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）的淨資產高達2230億美元（約新台幣6.3兆），擴大他與亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）之間的差距，他近日更在推特上調皮地「頒給對方銀牌」。
根據報導，由馬斯克創辦的太空公司Space X的估值已突破1000億美元（約新台幣2.8兆），這讓馬斯克身價飆漲、坐上全球首富寶座，而貝佐斯以1916億美元（約新台幣5.3兆）的淨資產緊隨在後。
有趣的是，貝佐斯11日發在推特上發布一張1999年亞馬遜公司被預測將殞落的周刊封面，並表示「別相信任何說你將失敗的人」，結果馬斯克竟然轉發這則推文，還揶揄地附上一個「銀牌」的表情符號，挑釁之餘也凸顯兩人之間較勁的意味相當濃厚。
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