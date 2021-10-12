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美元上漲 受油價攀升和大陸據報調查金融業影響

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

美元普遍走高，能源價格飆升以及北京當局據報調查金融機構的消息打壓股市。美國公債市場因美國國定假期而休市。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）上漲0.3％至94.316。日圓在主要貨幣中表現最差，美元兌日圓一度上漲1％至113.41日圓，觸及近三年高位。歐元兌日圓漲1.1％，至四個月高點131.23。歐元兌美元跌0.1％至1.1560美元，盤中上漲0.2％。英鎊下跌0.1％至1.2607。

「避險心理正在發揮作用，」外匯經紀商Oanda高級市場分析師Edward Moya 表示，「我們短期內不會就全球能源危機或通脹壓力得到任何答案，這些風險可能會讓很多投資人在短期內繼續專注於避險。」

西班牙對外銀行(BBVA)外匯策略主管Roberto Cobo Garcia表示，由於日本政府公債殖利率被牢牢錨定，且日本央行維持政策不變，對聯準會（Fed）快宣布縮減量化寬鬆的預期應該會推高美債殖利率，料推動美元兌日圓進入更高的區間。

澳幣兌美元一度觸及9月14日以來最高，盤尾上漲0.6%，報0.73505美元，得益於大宗商品價格堅挺和澳洲最大城市雪梨部分重啟。

日本央行 外匯 美國

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