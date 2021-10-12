鋁價漲至2008年來最高 WTI收在80美元上方 鈀金大漲

鋁價漲至2008年以來最高價位，因電力危機加深，使這種能源密集型金屬的供應愈發緊張。鈀金升至一個月高點，儘管半導體供應緊張抑制了汽車對這種車用催化轉換器原物料的需求前景，但工業用戶還是在趁價格較低的機會買進鈀金。西德州中級原油（WTI）期貨自2014年底以來首次收於每桶80美元上方，因從歐洲到亞洲電力危機日益嚴峻，推動了冬季來臨前的石油需求。

●鋁價觸及13年高點

鋁價漲至2008年以來最高，因電力危機加深，使這種能源密集型金屬的供應愈發緊張。

業內人士戲稱鋁為「固態電」。每生產一噸鋁大約需要14兆瓦時發電量，相當於英國一家普通家庭三年多的用電量。如果把年產6,500萬噸的鋁工業看作一個國家，將是全球第五大電力消費國。

這意味著鋁是中國遏制工業用電的首要目標之一。即便是電力危機發生前，中國就已經對未來產能設置了硬性上限。而亞洲和歐洲能源成本飆升意味著可能出現更多減產，有些投資人押注鋁價將進一步上漲。

據荷蘭NOS報導，荷蘭鋁生產商Aldel將從本周開始限產，因電價太高。

據交易員稱，最近幾周投資者不斷買入執行價最高達每噸4,000美元的看漲選擇權。Romco Metals交易主管Keith Wildie說，「感覺非常像是結構性避險基金的交易。」他從事LME期權交易已有20多年。「他們在押注市場出

現重大錯位，價格大幅上漲」

倫敦金屬交易所(LME)期鋁上漲3.3%至每噸3,064美元，創出2008年7月以來最高價位，率基本金屬上漲。

銅價上漲1.9%，鋅價上漲2.5%至每噸3,230美元。

交易員和分析師稱，接下來投資者關注焦點是中國鋁出口受衝擊的可能。中國大陸仍在出口大量半成品鋁，部分是受到退稅的支持。「鑒於電力短缺嚴重性和我們已經看到的減產，中國每月都出口如此多數量的鋁產品似乎是不合理的，」施洛德大宗商品基金經理James Luke表示。「這基本上是能源淨出口」。

高盛分析師表示，中國大陸可能下調或取消出口增值稅退稅以放緩鋁出口。鑒於中國明年可能會繼續大量進口鋁，可能加劇供應緊張局面並帶來價格暴漲風險。

另外，歐盟對中國平軋鋁進口課徵反傾銷稅，進一步提振鋁價。

●鈀金大漲

鈀金升至一個月高點，儘管半導體供應緊張抑制了汽車對這種車用催化轉換器原物料的需求前景，但工業用戶還是在趁價格較低的機會買進鈀金。在中國結束長假回歸市場後，銅和鋁等工業金屬也上漲。

鈀金上月重挫23%，因半導體供應短缺遏制了對汽車製造商鈀金需求的預期。頂級礦商MMC Norilsk Nickel PJSC將鈀金供應缺口預期下調近一半，是今年第二次因晶片相關原因而調整預期。

分析師還提到近期投資人持倉的變化。美國商品期貨交易委員會(CFTC)期貨和期權數據顯示，鈀金淨空頭部位上周達到紀錄高位。

鈀金一度上漲5.2%至每英兩2,187.45美元，倫敦時間下午5:57上漲2%至2,121.80美元。

白金回吐早盤漲幅，下跌1.4%。現貨黃金下跌0.03%至每英兩1756.65美元。白銀從早盤跌勢中反彈。

●WTI油價自2014年底以來首次收於80美元上方

西德州中級原油（WTI）期貨自2014年底以來首次收於每桶80美元上方，因從歐洲到亞洲電力危機日益嚴峻，推動了冬季來臨前的石油需求。

WTI期貨周一上漲1.5%，布蘭特原油期貨接近每桶85美元。北半球冬季臨近，全球煤炭、天然氣庫存偏低價格飆升，促使一些企業轉向柴油和燃料油等石油產品。

石油市場價格結構正閃現看漲信號，紐約原油期貨近月合約較次月合約溢價周一達到2019年9月以來高位，表明庫欣供應萎縮。

IHS Markit副主席Daniel Yergin稱，如果油價繼續上漲，美國可能敦促OPEC加快增產以緩解油價。過去幾個月，白宮一直在與OPEC溝通此事。

WTI11月交割原油期貨上漲1.17美元，結算價報每桶80.52美元，為2014年以來最高；布蘭特原油12月交割原油期貨上漲1.26美元，收於每桶83.65美元。