台積電ADR逆勢微漲 高於台股溢價7.7%
台積電ADR周一小漲0.2%收在110.26美元，較台北交易股票溢價7.7%。費城半導體指數下跌0.8%。
美國股市周一在震盪交投中收低，市場擔心經濟成長放緩和通膨上升，油價大漲亦是影響因素之一，同時，投資人也摒息以待企業即將發布的第3季財報。
道瓊工業指數下跌250.19點，跌幅0.7%，收34,496.06點；標普500指數跌30.15點，或0.7%，收4,361.19點；那斯達克綜合指數跌93.34點，跌幅0.6%，至14,486.20點。
台灣加權股價指數昨天逢國慶日假期休市。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 94.76 0.00 96.20 -1.50
中華電 CHT 111.24 +0.20 111.50 -0.23
台積電 TSM 619.15 +0.20 575.00 7.68
聯電 UMC 59.58 -1.30 61.10 -2.49
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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