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日圓創2018年以來最低 聯準會和日本央行政策漸行漸遠

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
日圓是G10國家中今年表現最差的貨幣。圖／擷自彭博
日圓是G10國家中今年表現最差的貨幣。圖／擷自彭博

日圓對美元跌至近三年來最低價位。隨著越來越多的人押注聯準會（Fed）縮減刺激措施，而日本則維持寬鬆立場不變，日本與美國的殖利率差擴大。

日圓周一一度貶值0.3％至1美元兌111.89日圓，是2018年12月以來最低價位。日圓是今年以來表現最差的G-10貨幣。

自9月末以來，日圓貶值速度加快。油價飆升加劇了市場對聯準會在11 月開始縮減購債以控制通膨的預期心理。這與日本形成了鮮明對比。自疫情爆發以來，日本的生活成本大多數時候都在下降，而日本央行總裁黑田東彥表示，他在必要時他會毫不遲疑再加碼刺激措施。

東方匯理銀行策略師 David Forrester 說：「因通膨導致其他央行開始撤銷刺激措施，日本和其他G 10國家再現疫情復發前利差。」日圓是今年以來表現最差的 G10貨幣，貶值超過8%。

澳洲聯邦銀行策略師發布報告說：「全球油價上漲也影響日圓，因為日本是淨能源進口國。」

西德州輕原油11月交割期貨在新加坡時間中午上漲1.9%至80.82美元，穩居80美元之上。布蘭特原油12月期貨漲1.4%至83.54美元。

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