紐時：美中台關係沒剩多少絕緣體 恐因誤會「點火」

紐約時報在中華民國雙十國慶前夕刊出長文指出，台灣已進入美中兩大超級強權對抗的中心，美中為了台灣進入危險區，而美中實力此消彼長，中國以武力統一台灣已變得是可以想像的。

紐時報導指出，中國大陸在10月1日國慶日當天出動25架軍機擾台，之後連續3天派出更多架， 4日更達到56架，除了展示軍力，也測試台灣的空防能力。美國則警告，北京「挑釁的軍事活動」已破壞區域和平穩定。但中方不退怯，當台灣軍方塔台以無線電警告中共軍機時，共軍飛行員飆髒話回敬。

紐時指出，當這類對抗越來越激烈，台海的權力平衡正出現根本的改變，使得台灣前途幾十年的僵局進入危險的新階段。現在台灣正處於美中對抗的中心點，台灣的命運可能重塑此區域的秩序，甚至點燃戰火，不論是否有國際參與。

美國前東亞暨太平洋事務助理國務卿羅素( Danny Russel)指出：「美中台關係的電線已沒剩下多少絕緣體，不難想像因誤會接錯線而點火。」

史上首次，中國的軍力已強大到讓統一台灣變成是可以想像的，也許也具有誘惑。美國想要阻撓任何侵台意圖，但眼睜睜看著美國在亞洲的軍事霸權逐漸削弱。儘管台灣人民愈來愈抗拒統一，但台灣本身的軍事準備欲振乏力。

紐時指出，美中台三方都尋求透過展現決心以避免戰爭，這反而引起反制行動，加深不信任和誤判的風險。

去年10月出現特別緊張的時刻，美國情報報告詳述中國領導階層擔心川普總統準備發動攻擊，迫使美國參謀首長聯席會議主席密利( Mark A. Milley) 致電中共解放軍高層，保證美國不會動武。

歐巴馬時期的國家安全委員會顧問麥艾文(Evan Medeiros)指出，「台灣問題不再是少數人關心的議題，就算不是美中戰略競爭的主戲，也已登上中央舞台。」

野心勃勃的大陸國家主席習近平正掌管中國史上最強大的軍隊，部分人士認為，準備在2022年做第三任的習近平，感到有必要統一台灣，讓他在掌權時期達到頂峰。

習近平9日表示，中國希望和平統一，但任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力。

幾乎沒有人認為台海即將發生戰爭，一部分因為中國會顧慮戰爭帶來的經濟和外交後果。不過，即便中共軍機闖入台灣防空識別區僅意在政治施壓，而不是戰爭的前奏，中國 在財力、政治力和軍力上的提升，已使得維護台灣安全成為極複雜吃力的工作。

直到最近，美國一向認為可以阻止中國統一台灣的野心，但美國長期擁有的軍事優勢可能已不足夠。美國國防部去年10月舉行兵棋推演，在模擬的2030年台海戰爭中，美國的「藍軍」得靠尚未生產的未來戰機和其他軍備才能應付中國的新武器。這場兵推假設中共攻擊美國在太平洋地區的基地和戰艦，接著對台灣發動空襲和兩棲登陸攻擊。美國國防部官員總結，台灣在美國的支持下，也許能抵擋兩、三天。

紐時指出，中國現在信心大增，部分原因是包括習近平在內的許多中國官員認為，美國的霸權已式微，美國無力對抗新冠疫情和國內政治動盪，更加深這類看法。中國一些顧問和前官員認為，如果台海爆發戰爭，美國不再有派兵的意志。也有人認為，即使美國派兵，中國也會贏。

在台灣，中國的軍事挑釁使蔡英文總統獲得更穩固的支持，蔡英文正尋求加強與那些對中國有疑慮國家的關係。拜登政府企圖加強台灣的防禦能力和國際地位，希望能延後或避免美國軍事干預的必要。

北京大學國際關係教授賈慶國最近寫道，美中台三方看著他們之間的互動陷入惡性循環，台北、北京和華府之間的惡性互動，可以用「正在形成一場完美風暴」來形容。

美國總統拜登試圖降溫，他5日表示，他上月與習近平通電話時，兩人同意遵守有關台灣的協議，隔天白宮就宣布拜登與習近平年底將舉行線上高峰會。

羅素透露，拜登與習近平通電話時對習說：「我的父親常對我說，唯一比戰爭還糟糕的，是一場意外發生的戰爭。」

羅素說：「我想這是預見性的警告。」