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美中貿易高層今對話 檢視貿易協議落實情形將持續溝通

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國貿易代表戴琪。路透
美國貿易代表戴琪。路透

美國貿易代表署8日表示，美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）今天與中國大陸國務院副總理劉鶴舉行視訊會議，討論美中貿易關係，並透露近日將持續溝通。

美國貿易代表署表示，透過坦率的意見交換，戴琪與劉鶴承認雙邊貿易關係的重要性，以及雙邊關係影響的不只是美中，還有全球；戴琪與劉鶴檢視了美中貿易協議的落實情形，並同意雙邊將就諮商特定未實現的議題，戴琪在會中強調美國關切中國大陸國家領導、非市場貿易政策與作為，傷害美國勞工、農人和企業一事。

此外，美國貿易代表署表示，戴琪表示，期待近日與劉鶴持續溝通。

戴琪4日在華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）發表演說，宣布對中國大陸貿易政策最新作法，美國仍決定維持加徵額外關稅，將檢視美中第一階段貿易協議，針對特定商品恢復豁免額外進口關稅，與中方官員對話，並偕盟友打造公平競爭的國際貿易體系。

戴琪當時說，很快與劉鶴對話，討論北京履行美中第一階段貿易協議，並促其修正不公平貿易作為，捍衛美國利益。

美國 戴琪 劉鶴

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