貨櫃租賃業者大舉發債 投資人承擔長期風險

經濟日報 / 編譯／任中原

全球供應鏈瓶頸導致美國各大港口壅塞數月之久，空櫃需求量激增，使空貨櫃也成為疫情期間最熱門的產品之一，空櫃租賃業也變成債市投資人普遍看好的行業，於是業者大舉發債，增購空櫃，以解決運輸瓶頸及供應鏈困難，但這類債券也面臨長期風險。

由於港口持續壅塞，大量貨櫃船被迫在外海錨泊，船上數以萬計的貨櫃無法卸下。儘管多處港口已經24小時輪班倒，但隨著年底消費旺季將臨，貨櫃積壓已使一些零售商陷入困境，即使業者支付了超高的運費仍無濟於事。

業界人士指出，加州長堤（LB）等港口的卡車司機與倉儲工人短缺，可能使港口壅塞情況再延續6個月到一年。

由於空櫃奇缺，租櫃業者訂購大量空櫃，來因應短期瓶頸，但未來是否有足夠的需求來吸收新增的供給量？

TGH、TRTN與Seaco等租櫃公司都趁這波海運瘋潮，大舉發債集資。從2020年初以來，以貨櫃作為擔保的新公司債發行額高達124億美元，比之前6年的總額還多。

這類公司債的殖利率也下降，對發債公司相當有利。例如債信評等為A級的TGH公司8月發行6億美元新債，票面殖利率僅1.95%，比2019年時的4%便宜許多。

但對債市投資人而言，報酬率則大幅降低。KBRA評等公司6月時指出，空貨櫃的需求量逼近歷史高點，但中國大陸一些貨櫃製造廠的產量也已減少。這些都對租櫃業的相關公司債有利。但專家指出，最大的不確定因素在於好景能夠持續多久？預料可能會持續到2022年底。

債市 疫情

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