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煤庫存量下滑 印度北部省分缺電

經濟日報 / 編譯湯淑君／綜合外電
印度北方省分蒙受缺電之苦，原因出在燃煤庫存不足。路透
印度北方省分蒙受缺電之苦，原因出在燃煤庫存不足。路透

印度政府保證供電充足，但路透分析全國電網數據和訪問居民得到的結果顯示，北方省分仍蒙受斷電之苦且面臨進一步缺電，原因出在用來發電的煤炭不足。

印度是全球第二大煤炭消費國，僅次於中國大陸，如今也尾隨其鄰國之後，遭遇煤炭和電力短缺問題。中國大陸已關閉工廠和學校，以因應能源短缺危機。

根據全國電網業者的數據，印度境內有135座燃煤發電廠，合計占全印度總供電量的70%。其中逾半數燃煤電廠的燃料庫存量不敷三天所需用量。

印度快報6日引述電力部長辛格的話說：「我們沒什麼地方電力供不應求。」

然而，路透分析國營電力公司POSOCO的電網每日負載調度數據後發現，印度10月1日至7日電力供應不足的量，就占今年來總供電缺口的11.2%。

這些數據都對大眾公開，但路透的分析首次具體凸顯出問題嚴重的程度。

近來世界各地都出現能源供應吃緊現象，反映經濟復甦助長需求和供應鏈緊繃，能源價格隨之勁揚。

本月1日至7日的供電缺口，是去年同期的21倍以上，也是2019年同期的四倍多。但過去兩年供電不足的情況，大致只局限於動盪頻仍的加穆-克什米爾省。

印度

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