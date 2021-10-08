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美元持穩 在美國非農就業報告公布前暫獲喘息

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

美元兌一籃子貨幣周四持穩，周五將公布的美國非農就業數據可能為聯準會（Fed）下一步行動的時機提供線索。

大多數主要貨幣對陷於近期區間內交投，交易員不願在數據公布前大舉押注。

美元指數幾乎不動於94.187，距離上周觸及的一年高位94.504不遠。

隨著從新冠肺炎疫情危機政策轉變的大勢增強，聯準會已表示，可能最早在11月開始減少每月的債券購買，之後將升息。路透調查顯示，將於周五公布的非農就業數據預計將顯示勞動力市場持續改善，9月料新增45.5萬個就業崗位。

美國上周初請失業金人數有所下降，但9月裁員人數從24年低位回升，部分原因是醫院解雇未接種疫苗的員工，以及缺乏工人迫使一些設施關閉。

英鎊上漲0.3%，因全球風險情緒略有改善，分析師表示，英國央行升息的前景降低了英鎊的一些下行潛力。

避險貨幣領跌，日圓表現墊底， 歐元也表現不佳。

聯準會 美國 新冠肺炎

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