油價反彈 美國稱並無釋放戰略儲油計畫 金價下跌

紐約原油期貨周四止跌回升，收漲1.1%，美國能源部周四表示，「目前」沒有釋放戰略石油儲備以遏制汽油價格上漲的計畫。黃金價格下跌，美國一項就業報告顯示勞動力市場持續改善，可能有助於，很快啟動貨幣刺激措施減碼。銅率多數基本金屬領漲，投資人在美國重要就業數據和中國交易員假期後重返市場之前權衡全球成長前景。以下是整理自彭博的商品行情：

●油價止跌回升

紐約原油期貨周四止跌回升，收漲1.1%，因美國能源部周四表示，「目前」沒有釋放戰略石油儲備以遏制汽油價格上漲的計畫。

金融時報周三報導，美國能源部長提出釋出戰略石油儲備的可能性，原油價格一度下跌2.7%；對此美國能源部周四發布聲明說：「能源部繼續監控全球能源市場供應，並將與我們的合作機構一同確定是否以及何時需要採取行動。為保護美國人民，所有可行辦法都在考慮之列，但目前還沒有採取行動的計畫。」

市場焦點現在回到全球天然氣供應短缺，這勢必會提高今冬發電對原油的需求。拜登政府已多次公開表達對能源價格高漲的擔憂。Energy Aspects Ltd.首席石油分析師Amrita Sen接受彭博電視採訪時表示，「要記住的關鍵一點是，拜登政府非常迫切希望給消費者低廉的汽油，」「因此，如果油價繼續上漲和過熱，美國就會對OPEC施壓。」

花旗說，OPEC+加速增產「只是時間問題」，特別是如果油價超過每桶80美元的話。

西德州中級原油（WTI）11月交割原油期貨上漲87美分，結算價報每桶78.30美元；布蘭特原油12月交割原油期貨上漲87美分，結算價報每桶81.95美元。

●金價下跌

黃金價格周四下跌，之前一份美國就業報告顯示勞動力市場持續改善，可能有助於聯儲會很快啟動貨幣刺激措施減碼。

上周美國首次申請失業金人數跌至一個月來的最低點。截至10月2日的一周中，美國首次申請失業救濟人數為32.6萬人，較前一周減少3.8萬人。接受彭博調查的經濟學家預期中值為34.8萬人

美國公債殖利率上漲，打擊了黃金的需求；美國就債務上限達成協議的前景也削弱了黃金的避險吸引力。

投資人的注意力將轉向周五的非農就業數據，希望從中尋找聯儲會減碼時間線的線索。

Fat Prophets的資源分析師David Lennox表示，在非農數據發布前，黃金價格可能會「主要受美元的走勢影響」。 如果周五的就業數據強勁，「將意味著系統中的勞動力壓力，這可以促進通膨」

紐約時間下午4:02，現貨黃金下跌0.4％，至每英兩1,755.73美元。12月交割的黃金期貨在紐約商品交易所下跌0.1％，結算價報1,759.20美元。

●銅價上漲

銅率多數基本金屬上漲，投資人在美國重要就業數據和中國交易員假期後重返市場之前權衡全球成長前景。

美國債務上限談判取得進展，以及俄羅斯緩解歐洲能源緊張局面的提議，改善了投資人信心，並推動美國和歐洲股市上漲。

道明證券策略師Bart Melek在一份報告中表示，「工業金屬價格大致維持在高漲的交易區間內，」反映了供應風險。

倫敦當地時間下午5：53，LME銅價上漲2.6％，結算價報每噸9,280美元。鋁價上漲1.7％，鎳價漲1.1％。