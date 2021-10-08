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聯電ADR止跌反彈4.1% 台積電漲逾1%

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電

聯電ADR昨（7）日止跌反彈4.08%，台積電則漲1.36%，收報110.83美元，較台北交易股票溢價6.87%。日月光跌1.24%，延續前一日跌勢。

美股三大指數7日大漲，大型科技股率領大盤上揚，美國舉債上限僵局有望暫時告一段落，緩解市場對政府債務可能在本月違約的擔憂。費城半導體指數上揚1.1%。

道瓊工業指數漲337.95點，或0.98%，收報34,754.94點；標普500指數漲36.21點，或0.83%，收報4,399.76點，那斯達克指數上揚152.11點，或1.05%，收報14,654.02點。

台灣加權股價指數7日漲320.7點，收報16,713.86點，台積電漲1.58%，收報580元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 99.83 -1.24 101 -1.16

中華電 CHT 110.54 -0.05 111.5 -0.86

台積電 TSM 619.85 1.36 580 6.87

聯電 UMC 61.3 4.08 62.5 -1.92

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 半導體 標普

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