留下後遺症 研究：新冠痊癒者罹患心臟病機率大增

最新調查顯示，由新冠病毒引發的心臟受損情形，不只出現在病患染疫初期，更成為一種長期後遺症，就連不須住院治療的確診者，痊癒一年內也面臨心臟衰竭或致命血栓等風險。

彭博資訊報導，這份研究發現，相較於從未染疫者，不必住院的確診者在痊癒一年內，心臟衰竭的機率提高39%，肺栓塞（一種可能致命的血栓）的機率更提高119%。

另外，因感染新冠病毒而須住院治療者，心臟病發的機率是未染疫者的5.8倍，罹患心肌炎的機率則增加近13倍。而須住進加護病房者，面臨更大風險，他們在痊癒後的一年內，每七人中就有近一人可能罹患嚴重心臟病。

這項研究在密蘇里州聖路易退役官兵醫療體系進行，把15萬1,195名已痊癒退伍軍人的心血管併發症風險，與逾360萬名未染疫的同僚相比。

心血管疾病與中風已是全球前幾大死因之一。這份調查指出，染疫痊癒者發生致命心臟併發症的機率提升，將連帶提高心臟病的病故人數。