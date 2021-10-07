臉書：持續投資新海纜 滿足網路流量成長需求

社群平台臉書（Facebook）先前宣布參與的Apricot海底電纜預計於2024年啟用，將連接台灣、新加坡、日本、關島、印尼和菲律賓。臉書表示，未來將持續投資新的海底電纜計畫，包含在亞太地區海底電纜樞紐布建新電纜，以滿足網路流量需求的預期成長。

臉書近期在線上舉辦Inside the Lab媒體圓桌會議，由工程師分享部分臉書連網技術的最新發展，希望從海、陸、空3大面向提升全球網路使用的承載量。

根據臉書觀察，網路在人們的日常生活與工作中，變得越來越普遍，然而連網技術的發展卻相對緩慢。即使每年每人平均網路數據用量成長2至3成，全世界卻有將近一半的人被排除在網路世界之外，有些人缺乏足夠的網路存取量，甚至完全無法上網。

為了解決這些挑戰，讓更多人可以使用更快速、更可靠的網路，臉書連網技術團隊與合作夥伴共同研發新技術，提供給世界各地的人們。自2013年起，臉書連網技術成功讓世界各地超過3億人連上更快速的網路。

臉書計劃打造第一個橫跨大西洋的海底電纜系統，將從歐洲連接到美國，傳輸容量比2000年代部署的電纜增加200倍。這項投資也將應用在其他近期海底電纜擴建上，包含連接歐、亞、非3大洲的2AfricaPEARLS海底電纜系統計畫。

為了降低社區安裝光纖網路所需的時間與成本，臉書研發出Bombyx機器人，可以在城市中既有的電線上移動、纏繞、並安裝光纖電纜。

臉書持續將Bombyx機器人變得更輕盈、更迅速、更敏捷，並相信Bombyx機器人在全球部署光纖網路後，將幫助各地社群在經濟層面上蓬勃發展。

此外，臉書也研發以光纖速度在空中傳輸的無線技術Terragraph，這項技術已成功運用在美國阿拉斯加的安克拉治，在城市中讓超過6500個家庭連結到高速網路，並已開始在澳洲伯斯布建網路。

臉書指出，現在有越來越多人在元宇宙（Metaverse）等新的虛擬空間中，尋找更多沉浸式體驗，這也表示臉書需要讓世界各地的人們，都能以更可靠且經濟實惠的價格使用網路，讓人們在數位世界中，受益於經濟、教育和社會公益等方面。