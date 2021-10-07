近期與美股跌勢脫鉤！比特幣兩周來急漲35%

比特幣上個月還被市場分析認定走勢與美國股市一樣往下走，但這個月情況卻快速反轉，明顯與美股標普500指數脫鉤。

標普500前一波高點是在9月2日，至今已下跌約5%。比特幣周三（6日）漲回5.5萬美元之上，今天早盤回到5.4萬美元左右，但還是向上格局；比特幣因本月開始價格急拉，由9月2日至今漲幅10%，若從9月22日下探至近4萬美元低點來看，短短兩周漲幅高達35%。

比特幣與股市脫鉤的表現，讓加密幣支持者長久以來的一個論點復活，那就是加密幣在投資人的投資組合中，能在股市出現抛售風暴時發揮避險功能。

彭博資訊指出，又是掛鉤又是脫鉤，加密幣高度投機特性與經常難以解釋的高波動性，還是令許多人不敢逕自確定其與傳統資產有著何種值得信賴的關係。