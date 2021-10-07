近期與美股跌勢脫鉤！比特幣兩周來急漲35%
比特幣上個月還被市場分析認定走勢與美國股市一樣往下走，但這個月情況卻快速反轉，明顯與美股標普500指數脫鉤。
標普500前一波高點是在9月2日，至今已下跌約5%。比特幣周三（6日）漲回5.5萬美元之上，今天早盤回到5.4萬美元左右，但還是向上格局；比特幣因本月開始價格急拉，由9月2日至今漲幅10%，若從9月22日下探至近4萬美元低點來看，短短兩周漲幅高達35%。
比特幣與股市脫鉤的表現，讓加密幣支持者長久以來的一個論點復活，那就是加密幣在投資人的投資組合中，能在股市出現抛售風暴時發揮避險功能。
彭博資訊指出，又是掛鉤又是脫鉤，加密幣高度投機特性與經常難以解釋的高波動性，還是令許多人不敢逕自確定其與傳統資產有著何種值得信賴的關係。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言