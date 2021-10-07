通膨疑慮帶動美元走升 比特幣再戰55,000美元

美元周三（6日）守住兌多數G-10貨幣的漲勢，因能源價格近期飆升，引發市場對通膨和升息的疑慮，打壓投資人對較高風險資產的興趣，推動資金流向避險資產。

美元指數上漲0.3%，至94.228。該指數上周觸及一 年高點94.504點。

美元兌日圓維持平盤，報1美元兌111.41日圓。

歐元兌美元貶值0.36%，報1歐元兌1.1556美元

不斷上升的通膨壓力可能對經濟增長構成不利影響，可能促使美國聯準會加速縮減購債和升息。矽谷銀行資深外匯交易員Minh Trang表示：「問題是，這是否會迫使聯準會比預期更快行動。」

儘管紐西蘭央行6日祭出七年來首度升息，並暗示未來還將進一步緊縮貨幣政策，但美元走強，再加上市場對風險較高貨幣的厭惡情緒，導致紐元在紐約尾盤貶值0.7%。

比特幣勁升6.27%，至54,728.39美元，盤中一度突破55,000美元，為今年5 月以來的最高水準。