國際油價挫跌近2% 美原油庫存意外增加

國際油價周三（6日）挫跌近2%，從七年高點回落，寫下兩周最大跌幅，因美國原油庫存意外增加，且俄羅斯暗示準備好緩解全球能源危機，促使買家在近期大漲後稍作喘息；金價因美債收益率回落小漲，但漲幅因美元走強而受限。

●油價下跌近2%

紐約原油11月期貨6日收盤下跌1.50美元，跌幅1.9%，結算價報每桶77.43美元，但盤中一度攀升至79.78美元，為2014年11月以來最高。

布蘭特原油12月期貨一度觸每桶83.47美元，為2018年10月以來最高，但結算價回落至每桶81.08美元，下跌1.48美元，跌幅1.8%。

美國能源部表示，上周美國原油庫存增加230萬桶，預估為小幅下降41.8萬桶。汽油庫存也上升，而餾分油庫存僅小幅下降。

Tradition Energy主管Gary Cunningham表示：「隨著油價大幅上漲，我們看到一些投資人獲利了結。」

另外，俄羅斯總統普亭暗示該國將提高天然氣出口以穩定能源市場，消息也促使油價下跌。

在英國金融時報報導美國可能提高釋出緊急戰略儲油後，油價在盤後繼續走低。Oanda高級市場分析師Ed Moya說：「美國考慮使用戰略儲油，可能意味著油價不會失控。」

●金價因美債收益率回落小漲

金價周三小幅上揚，陷於狹窄區間內，因美國公債殖利率回落，但美元走強限制黃金的漲勢，投資人等待本周稍晚公布的美國就業市場數據。

現貨黃金6日收盤漲0.15%，報每英兩1,762.74美元，稍早曾跌至1,744.84美元。美國黃金期貨收漲0.1%，報每英兩1,761.8美元。

RJO Futures資深市場策略師Bob Haberkorn表示：「黃金的避險吸引力不及其他安全資產，且其表現很大程度上取決於美國非農就業數據，在此之前，金價可能呈橫盤走勢。」

現貨銀跌0.6%，至每英兩22.52美元，鈀金跌1.8%，至每英兩1,879.42美元。白金跳漲1.9%，至每英兩980.50美元。