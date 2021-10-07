塞港又添受害者？可能歸咎南加州外海油管漏油

美國加州洛杉磯塞港，以致許多貨船必須在外海停泊，等候進港。這已經造成運費成本提高、到貨延誤以及間歇性的貨品短缺，現在另一大可能原因，則是上周末被發現的外海油管發生漏油事件。該意外是加州27年以來最大的漏油事故。

彭博資訊報導，橘郡外海油管爆裂，導致等同約3,000桶原油量的油洩出。雖然還沒確認正式原因，但初步調查報告指向油管有可能是被一個船舶的錨鉤到，拉扯出開口，大約4,000英尺（1,219公尺）長的管線由原本該在的位置，移動了105英尺（32公尺）。

有關單位正在全力處理漏油事故，根據海岸防衛隊的資訊，目前已回收大約5,000加侖（18,927公升）的漏油。

專家說，這類意外事故本來發生的機會很小，不過現在在南加州港口外下錨等候進港裝卸貨物的船隻數量創下紀錄，駐溫哥華盡責海運乾淨海洋中心主任Paul Blomerus說：「愈多船下錨，這類事故發生的風險就愈高。」