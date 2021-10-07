快訊

全球最會自拍大猩猩病逝！ 在保育員懷裡嚥下最後一口氣

警連開9槍仍不停！高雄男違停拒檢 撞無辜騎士後肇逃

塞港又添受害者？可能歸咎南加州外海油管漏油

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
南加州外海油井平台與其周遭多艘下錨等候進洛杉磯港的船隻。美聯社
南加州外海油井平台與其周遭多艘下錨等候進洛杉磯港的船隻。美聯社

美國加州洛杉磯塞港，以致許多貨船必須在外海停泊，等候進港。這已經造成運費成本提高、到貨延誤以及間歇性的貨品短缺，現在另一大可能原因，則是上周末被發現的外海油管發生漏油事件。該意外是加州27年以來最大的漏油事故。

彭博資訊報導，橘郡外海油管爆裂，導致等同約3,000桶原油量的油洩出。雖然還沒確認正式原因，但初步調查報告指向油管有可能是被一個船舶的錨鉤到，拉扯出開口，大約4,000英尺（1,219公尺）長的管線由原本該在的位置，移動了105英尺（32公尺）。

有關單位正在全力處理漏油事故，根據海岸防衛隊的資訊，目前已回收大約5,000加侖（18,927公升）的漏油。

專家說，這類意外事故本來發生的機會很小，不過現在在南加州港口外下錨等候進港裝卸貨物的船隻數量創下紀錄，駐溫哥華盡責海運乾淨海洋中心主任Paul Blomerus說：「愈多船下錨，這類事故發生的風險就愈高。」

漏油 洛杉磯

延伸閱讀

塞港未解 海運附加費續收

加州漏油浩劫 海底油管嚴重偏移疑為船錨撞擊釀禍

和周杰倫當鄰居 台酒活化資產豪宅區設威士忌館

800萬保時捷頻漏油！車主衝展場狂飆國罵 無法免費維修原因曝光

相關新聞

債限有解+科技股帶動 道瓊收復跌幅上漲102點

由於投資人對債限結果感到樂觀並買進科技股，美股6日出現反彈。

線上拍賣兼零售 1年賣出二手車千億業績

2004年，中古車商Gulliver的業績有一項驚人的紀錄，就是營業額高達1,218億日圓，較前年增加28％；而營業利益也高達76億日圓，成長46％。這是自1994年該公司成立以來，連續10年營業額和營業利益都持續增加。

賈伯斯辭世10年 庫克「沒有一天不想他」

美國時間十月五日是蘋果創辦人賈伯斯逝世十周年，蘋果執行長庫克寫了一封個人紀念文來悼念，並在五日當天和員工分享。

通膨疑慮帶動美元走升 比特幣再戰55,000美元

美元周三（6日）守住兌多數G-10貨幣的漲勢，因能源價格近期飆升，引發市場對通膨和升息的疑慮，打壓投資人對較高風險資產的...

英特爾已不考慮到英國設廠

英特爾（Intel）執行長基辛格向英國廣播公司（BBC）表示，英特爾已經不考慮到英國設立工廠。

國際油價挫跌近2% 美原油庫存意外增加

國際油價周三（6日）挫跌近2%，從七年高點回落，寫下兩周最大跌幅，因美國原油庫存意外增加，且俄羅斯暗示準備好緩解全球能源...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。