台積電ADR奮力止跌 日月光、聯電跌勢仍重
台股ADR周三（6日）表現疲弱，台積電ADR開低、盤中大多走跌，但尾盤奮力拉回平盤之上，較台北交易股票溢價率為7.16%。日月光、聯電分別重挫逾1%和逾3%。
道瓊工業6日收盤指數上漲102.32點，漲幅0.30%，收34,416.99點；標普500指數上漲17.83點，漲幅0.41%，收4,363.55點；斯達克指數上揚68.08點，漲幅0.47%，以14,501.91點作收。
費城半導體指數收漲11.54點或0.36%，收3,238.79點。
以下是台股ADR各股收盤報價：
個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）
日月光投控ASX 7.23 -1.36%
中華電 CHT 39.55 -0.03%
台積電 TSM 109.34 +0.07%
聯電 UMC 10.53 -3.31%
資料來源：彭博資訊
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