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下周注意菲東方擾動 吳德榮：模擬路徑不排除侵台

台積電ADR奮力止跌 日月光、聯電跌勢仍重

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電

台股ADR周三（6日）表現疲弱，台積電ADR開低、盤中大多走跌，但尾盤奮力拉回平盤之上，較台北交易股票溢價率為7.16%。日月光、聯電分別重挫逾1%和逾3%。

道瓊工業6日收盤指數上漲102.32點，漲幅0.30%，收34,416.99點；標普500指數上漲17.83點，漲幅0.41%，收4,363.55點；斯達克指數上揚68.08點，漲幅0.47%，以14,501.91點作收。

費城半導體指數收漲11.54點或0.36%，收3,238.79點。

以下是台股ADR各股收盤報價：

個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）

日月光投控ASX 7.23 -1.36%

中華電 CHT 39.55 -0.03%

台積電 TSM 109.34 +0.07%

聯電 UMC 10.53 -3.31%

資料來源：彭博資訊

台股 台積電 半導體

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