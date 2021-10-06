路透：輝達向歐盟開出讓步條件 盼獲准併購安謀

路透6日報導，根據歐盟執委會的文件，美國晶片大廠輝達（Nvidia）已向歐盟讓步，爭取歐盟監管機關批准該公司以540億美元併購英國晶片設計公司安謀（Arm）的計畫。

輝達是全球最大繪圖晶片和AI晶片製造商，該公司去年宣布有意併購安謀後，引發業界疑慮，擔心安謀在智慧財產權授權方面是否能維持中立角色。

歐盟競爭法執行機關並未公布輝達讓步的具體內容，但已設定10月27日為決定期限。

歐盟將在徵詢輝達競爭對手和客戶的意見後，決定是否接受輝達的讓步條件、或要求輝達讓步更多，或者啟動為期四個月的調查。

輝達先前已表示，將維持安謀的中立技術供應商角色，藉此減輕高通、三星電子和蘋果等客戶的疑慮。

安謀的客戶如博通、聯發科、邁威爾科技，則支持這起併購案。