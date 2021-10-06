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拜習將面對面會晤？日經：習近平可能趁訪非之便會拜登

聯合報 / 編譯張君堯／即時報導
白宮5日宣布，美國總統拜登的國家安全顧問蘇利文將前往瑞士會見中國最高外交官楊潔篪，似乎是想為兩國多年來的緊張局勢尋求降溫。美聯社
白宮5日宣布，美國總統拜登的國家安全顧問蘇利文將前往瑞士會見中國最高外交官楊潔篪，似乎是想為兩國多年來的緊張局勢尋求降溫。美聯社

白宮5日宣布，美國總統拜登（Joe Biden）的國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）將前往瑞士會見中國最高外交官楊潔篪，似乎是想為兩國多年來的緊張局勢尋求降溫。

日本經濟新聞報導，兩人於6日在瑞士蘇黎世舉行的會議，可能會為拜登與中國國家主席習近平首次面對面會談「鋪路」。

日經引述彭博報導稱，中國外交官已通知20國集團外交官習近平目前不打算參加在義大利舉行的峰會。不過，習近平潛在的非洲論壇之行可能為「拜習會」提供機會。中國準備於11月第一周在塞內加爾舉辦中非合作論壇，此次論壇將有來自50多個國家的高級代表出席、被北京視為最重要的活動。如果習近平正準備前往塞內加爾，但卻尚未答應前往羅馬參加峰會，可能表明他正在尋求美國做出更堅定承諾。

白宮方面則聲明稱，在蘇黎世會議上「雙方將跟進拜登總統9月9日與習主席的通話，並將繼續尋求負責任地管理美國和中國之間的競爭」。在9月的電話會議中，拜登表示他打算「管理兩國之間的競爭，以確保它不會陷入衝突」。

有趣的是，自全球新冠疫情爆發以來，習近平就沒有離開過中國，他曾於2020年1月17日至18日訪問緬甸。儘管習近平在疫情期間一直不願離開中國，但中非合作論壇似乎是個契機，非洲戰略研究中心的助理研究員南圖利亞（Paul Nantulya）表示「雖然最初的計劃是讓習近平通過視訊在會議上發表講話，但『他很有可能想親自參加』」。

習近平 拜登 美國

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