拜習將面對面會晤？日經：習近平可能趁訪非之便會拜登

白宮5日宣布，美國總統拜登（Joe Biden）的國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）將前往瑞士會見中國最高外交官楊潔篪，似乎是想為兩國多年來的緊張局勢尋求降溫。

日本經濟新聞報導，兩人於6日在瑞士蘇黎世舉行的會議，可能會為拜登與中國國家主席習近平首次面對面會談「鋪路」。

日經引述彭博報導稱，中國外交官已通知20國集團外交官習近平目前不打算參加在義大利舉行的峰會。不過，習近平潛在的非洲論壇之行可能為「拜習會」提供機會。中國準備於11月第一周在塞內加爾舉辦中非合作論壇，此次論壇將有來自50多個國家的高級代表出席、被北京視為最重要的活動。如果習近平正準備前往塞內加爾，但卻尚未答應前往羅馬參加峰會，可能表明他正在尋求美國做出更堅定承諾。

白宮方面則聲明稱，在蘇黎世會議上「雙方將跟進拜登總統9月9日與習主席的通話，並將繼續尋求負責任地管理美國和中國之間的競爭」。在9月的電話會議中，拜登表示他打算「管理兩國之間的競爭，以確保它不會陷入衝突」。

有趣的是，自全球新冠疫情爆發以來，習近平就沒有離開過中國，他曾於2020年1月17日至18日訪問緬甸。儘管習近平在疫情期間一直不願離開中國，但中非合作論壇似乎是個契機，非洲戰略研究中心的助理研究員南圖利亞（Paul Nantulya）表示「雖然最初的計劃是讓習近平通過視訊在會議上發表講話，但『他很有可能想親自參加』」。