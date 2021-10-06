黑石集團總裁：現在是出售資產好時機

資產6,840億美元的投資公司黑石集團（Blackstone），已在出售資產，公司總裁Jon Gray說，要利用市場流動性好的時候出手。

Gray周二（5日）在彭博全球投資線上會議上表示，對穩定資產而言，「世界各地市場都相當強勁」。他說，通常這樣會是出脫某些投資的時機，但是他也強調，自己並不認為現在就一定是市場的最頂峰了。

Gary呼應了更早一些時候Brookfield資產管理執行長Bruce Flatt的看法。Flatt也參與這項投資會議，他說，在去年新冠疫情最嚴重時期經歷了一段緩慢時期之後，現在是脫手資產「非常好的時機」。

Gary認為，隨著聯準會（Fed）即將要開始放緩購債，長期利率可能會上升，這些因素將對價格構成壓力，最適宜持有的資產是擁有很大成長潛力的事業。「你不想要擁有的是持久固定收益資產，因為在那裡你更容易受到傷害，無處可躲。」

Flatt則是表示，他的公司今年第1季和第2季已經持續在賣出一些資產，今年會繼續這麼做。不過他們也不是只在賣，也同時改買不少資產進來。Flatt建議現在可布局基礎建設、再生能源、私募股權和房地產。