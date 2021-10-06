台積電和日月光ADR回神 聯電反彈1.8% 漲最多

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電

台積電ADR昨（5）日反彈0.22%，收報109.26美元，較台北交易股票溢價6.54%。日月光和聯電ADR也回神，其中聯電漲最多，漲幅達1.87%。

受到費城半導體指數大跌拖累，台積電ADR周一下跌2.3%收在109.02美元，較台北交易股票溢價6.2%。聯電ADR重挫多達5.4%。日月光（3711）更大跌7.5%。費城半導體指數反彈1.48%。

美股三大指數5日同步收漲，因微軟和蘋果率領成長型股強勁反彈，投資人靜候預計本周稍晚公布的美國最新就業數據，這項數據可能影響美國聯準會（Fed）何時縮減貨幣刺激措施的決定。

道瓊斯工業指數漲311.75點，或0.92%，收報34,314.67點；標普500指數漲45.26點，或1.05%，收報4,345.73點。那斯達克指數上揚178.35點，或1.25%，收報14,433.83點。

台灣加權股價指數5日漲52.4點，收報16,460.75點，台積電收報572元，與前一日持平。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 102.21 0.41 100.5 1.7

中華電 CHT 110.33 0.00 110.5 -0.15

台積電 TSM 609.43 0.22 572 6.54

聯電 UMC 60.74 1.87 61.1 -0.59

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 半導體 美國

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