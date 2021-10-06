油價繼續攀高 大宗商品出現入夏以來最大最廣泛需求

國際原油價格周二從七年高峰繼續上漲，OPEC+前一天決定維持其供應協議，儘管能源價格飆升引發市場對更多石油產品將被用於發電的顧慮。黃金結束三天連漲，美國數據提振對經濟復甦的樂觀預期，導致美債殖利率走高。銅價下跌，投資人評估通膨上揚和中國大陸負債累累的房地產業面臨的龐大壓力。

彭博大宗商品指數上漲1.8%，再創新高。大宗商品漲勢如虹，出現初夏以來最大和最廣泛需求。以下是整理自彭博的商品行情：

●原油價格從七年高點繼續攀升

美國原油期貨周二上漲1.7％，逼近每桶80美元的關鍵心理關口。在周一的OPEC+會議上，沙烏地阿拉伯及其夥伴選擇11月溫和增產每天40萬桶。

美國天然氣期貨價格躍升至12年高點，因為全球供應短缺加劇了市場對北半球冬季來臨前美國供應不足的疑慮。

Price Futures Group Inc.的高級市場分析師Phil Flynn說：「系統中沒有發生錯誤的餘地，如果遭遇一個寒冷的冬天，價格可能急劇上升。」

高盛集團預測，由於天然氣價格居高不下，今年冬天發電可能會導致原油日需求量額外增加65萬桶。

西德州中級原油（WTI）期貨上漲1.31美元，收於每桶78.93美元；布蘭特原油期貨上漲1.30美元，結算價報每桶82.56美元。

●黃金結束三天連漲

黃金結束三天連漲，因美國數據提振對經濟復甦的樂觀預期，導致美債殖利率走高。

美國9月服務業擴張速度快於預期，這可能促使聯準會（Fed）按計畫宣布減碼購債。

美國10年期公債殖利率升至1.53％上方，美元也反彈，進而打壓黃金。投資者還在權衡通膨衝高對金價的影響。

花旗大宗商品研究主管Aakash Doshi在一份報告中寫道，「我們贊同黃金多頭有關通膨持久性的表述，特別是今年冬天，因為能源價格可能上漲；但最終這可能會抬升金價的底部，而不是支撐持續的牛市上漲周期」。

現貨黃金紐約時間下午2:22跌0.4％至每英兩1,762.72美元，之前三個交易日累計上漲2.5％； 12月交割黃金期貨在紐約商品交易所下跌0.4％，結算價報1,760.90美元。白銀和白金下跌，鈀金近持平。

●銅價下跌

跟蹤23種能源、金屬和農作物期貨合約的彭博大宗商品現貨指數周二再歷史新高，引發了對全球通膨的疑慮。原物料需求回升和供應緊張局面。

導致的今年大宗商品價格上漲已經推高從汽油、新建住宅到肉類和汽車等各種商品的成本。

中國房地產市場今年以來已經明顯放緩，對金屬的需求前景構成壓力，而能源限制也拖累了金屬供應。中國市場因國慶長假休市至周四，倫敦金屬交易所其他多數金屬持穩。

德國商業銀行分析師Barbara Lambrecht在一份電郵報告中表示，基本金屬市場形勢喜憂參半，另外「即使沒有中國市場參與者，中國的能源危機仍然是關鍵問題之一」

倫敦時間下午5:54，銅價下跌0.8％，結算價報每噸9,174美元；鋁價小幅上漲，鎳價上漲1.1％，錫價上漲1.8％。