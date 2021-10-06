陸外交部證實楊潔箎赴瑞士會晤蘇利文「交換意見」

大陸外交部發言人華春瑩今早證實，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪將同美國總統國家安全事務助理蘇利文在瑞士蘇黎世舉行會晤。

新華社10月6日一早報導，外交部發言人華春瑩6日宣佈：「根據中美元首9月10日通電話達成的共識，經中美雙方商定，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪將同美國總統國家安全事務助理蘇利文在瑞士蘇黎世舉行會晤。雙方將就中美關係及有關問題交換意見」。

大陸外交部這項宣布也證實昨天香港南華早報的獨家報導，楊潔箎飛赴瑞士與蘇利文會面，南早報導兩人將磋商大陸國家主席習近平與美國總統拜登的中美元首高峰會，但新華社的這篇簡短報導僅稱雙方將「交換意見」。

南華早報昨天引述消息人士透露，楊潔篪5日飛往瑞士，預定6日與蘇利文會談。楊潔篪與蘇利文會談議程之一是磋商「拜習會」，舉行中美兩國元首峰會。報導稱，繼今年三月阿拉斯加楊潔箎與蘇利文會晤後，楊潔篪再會蘇利文，可看作是雙方試圖重建溝通管道、落實兩國領導人共識的一次會晤。