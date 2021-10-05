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美股5日早盤走高 科技股反彈、道瓊漲逾400點

經濟日報 / 編譯林奕榮／綜合外電
美股5日早盤走高，科技股反彈，能源股也上漲。 歐新社
美股5日早盤走高，科技股反彈，能源股也上漲。 歐新社

美股5日早盤走高，道瓊工業指數上漲逾400點，因投資人逢低承接先前遭遇賣壓的科技股，供給短缺的疑慮則推升能源股。

道瓊工業指數上漲412點或1.2%，漲至34,414.83點；標普500指數上漲0.9%，那斯達克指數上漲1.2%。費城半導體指數上漲1.3%，台積電ADR漲0.5%。

臉書出現全球大當機事件後，股價4日重挫，但5日早盤反彈；紐約油價連四天上漲，能源股5日也走高；10年期美公債殖利率5日升至1.52%。

標普500指數日前跌破100日移動均線，引發投資人疑慮，擔心股市將在短期內出現修正；5日的漲勢，有助緩解市場疑慮。目前，投資人正為聯準會（Fed）開始減碼刺激方案做準備，通膨升高、復甦指標消退以及日益擴散的能源危機及美國政治紛爭，已讓市場的憂慮持續升高。

標普 半導體 聯準會

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