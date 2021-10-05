德州儀器擬投資294億美元 新建一座12吋晶圓廠

集微網消息，據德克薩斯州當地媒體Herald Democrat 9月19日報導，德州儀器 (TI) 向謝爾曼獨立學區（Sherman Independent School District）提交了財產價值限制申請（property value limitation），確認謝爾曼是公司新建晶圓廠的地點。

德州儀器發言人曾在8月份聲明：“鋻於電子產品半導體增長的長期趨勢，我們制定了一個路線圖，在未來10到15年繼續加強我們的製造和技術競爭優勢，讓我們能夠降低成本並更好地控制我們的供應鏈，作為我們長期產能規劃的一部分，我們正在評估未來工廠的選擇，該工廠有可能隨著時間的推移進行擴張，以滿足客戶不斷增長的需求。德州謝爾曼是我們正在考慮的可能選擇之一。”

該報告稱，新工廠將取代謝爾曼的現有工廠——該公司僅有的兩個仍在生產6吋矽片的工廠之一。新工廠將專注於製造先進的12吋晶圓。

該申請稱：“現有設施完全無法以任何方式用於製造12吋晶圓，現有建築結搆太小，無法容納 12吋晶圓設備。現有設施的任何元素都不會用於新擬建設施的建設或運營，兩者之間不會有任何互連。”

按照美國德州特殊的稅法政策，TI需要提交財產價值限制申請。

新設施將分四期建設，佔地超過547英畝，第一堦段將於2022年開始建設，2024年進行設備安裝，預計2025年開始生產。TI預計第一堦段將投資65億美元。二、三、四期將於2028年同時開工建設。但是，這些站點的運營預計將分別於2031、3036和2039年開始。

這些階段預計將投資75億美元、76億美元和83億美元，擬議總投資為294億美元。