美元下跌 交易員關注周五公布的美國就業報告

美元指數周一下跌，從上周觸及的一年高位回落，市場關注將於本周五公布的美國就業數據，以尋找聯準會（Fed） 下一步行動的線索。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數下跌0.3%，至93.776，美元指數上周上漲0.8%，觸及2020年9月底以來的最高價位。

由於中國大陸市場因國慶假期休市至周四，韓國股市周一也休市，投資人的注意力轉而集中在即將公布的美國數據上。

Jefferies 全球外匯主管Brad Bechtel表示，「非農就業數據將是本周市場的一大焦點」。

周五的美國就業數據預計將顯示就業市場持續改善，預計9月將增加48.8萬個就業崗位，這足以促使聯準會在年底前開始縮減刺激力度。

聯準會已暗示最早可能在11月開始減少月度購債規模，但交易員擔心，新增就業崗位大幅減少可能會讓聯準會挪後計畫。

Bechtel說：「如果增幅在30萬左右，聯準會會做出負面反應嗎？很可能不會。在縮減勢頭已經非常強的情況下，若這一近期波動很大的數據僅略低於預期，聯準會的立場很難出現180度大轉彎。」 「如果我們看到一些更極端的情況，比如非農就業崗位減少，那又另當別論，聯準會可能至少會被迫止步。」

隨著油價升至近七年高位，美元兌對能源敏感的挪威克朗加幣尤其疲軟。美元兌挪威克朗下跌0.6%，兌加幣下挫0.5%。

英鎊兌美元上漲0.5%，至1.3611美元，延續了上周觸及九個月低位後的反彈走勢。