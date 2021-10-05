油價猛漲至2014年來高位 彭博大宗商品指數創歷史新高

紐約原油期貨周一大漲至2014年來高位，儘管天然氣危機推升原油需求，但OPEC+仍然決定按原定步伐逐步增產。黃金價格扭轉盤中跌勢回升，因伴隨對能源緊張可能導致通膨上升和經濟放緩的疑慮，且美元連續三天下跌。基本金屬在倫敦市場清淡市況中攀升，大陸官方遏制能源危機的努力繼續主宰供需前景。

彭博大宗商品指數上漲1.1%，創下歷史新高，價格衝擊加劇停滯性通膨之憂。以下是整理自彭博的商品行情：

●原油：WTI原油期貨急升至2014年來高位

紐約原油期貨周一大漲2.3%至2014年來高位，儘管天然氣危機推升原油需求，但OPEC+仍然決定按既定步伐逐步增產，OPEC+部長級會議批准了11月增產40萬桶/日的計畫。與此同時，全球最大石油公司沙烏地阿美稱，全球天然氣短缺導致原油消費增加50萬桶/日；高盛預計，受能源消費轉換影響，今年內將有每天65萬桶額外的石油需求。

「油價達到七年來最高水準。庫存即將降至10年低點，」高盛能源研究主管Damien Courvalin接受彭博電視訪問時說：「這為又一波顯著上漲奠定了基礎。」

管理大約80億美元能源相關資產的公司Tortoise的投資組合經理Rob Thummel表示，「市場之前普遍認為11月將暫時增產80萬桶/日」。

西德州中級原油（WTI）期貨上漲1.74美元，結算價報每桶77.62美元；布蘭特原油期貨上漲1.98美元，結算價報每桶81.26美元。

●黃金隨美元走弱而上漲

對停滯性通膨的疑慮提振了黃金作為避險資產的需求。不過，去年支撐金價上漲的兩大支柱─避險基金和交易所交易基金(ETF)都在減持黃金。

彭博初步匯總的數據顯示，上周ETF總計減持577,807英兩，為3月以來最大單周流出規模。同期Comex期貨的對沖基金淨多頭部位減少到七個月低點。

花旗大宗商品研究主管Aakash Doshi在報告中寫道，「從歷史上看，11月和12月是黃金ETF買盤最疲軟的月份」。

紐約時間15:24，現貨黃金上漲0.2%至每英兩1,765.14美元，之前一度下跌0.7%； Comex 12月交割黃金期貨上漲0.5%，結算價報1,767.60美元。白銀上漲，白金和鈀金下跌。

●銅上漲

基本金屬在倫敦市場清淡市況中攀升，中國遏制能源危機的努力繼續主宰供需前景。中國大陸正面臨能源危機的困擾，製造業景氣9月出現疫情爆發以來首見萎縮。

雖然這給金屬價格帶來壓力，但市場預期北京不惜一切代價獲取更多能源供應的努力，將有助於保持製造商的運轉。 即使如此，如果電價繼續上漲，企業也會面臨利潤率遭遇擠壓的局面，從而給經濟成長帶來阻力。

澳洲聯邦銀行大宗商品分析師Vivek Dhar說：「鑒於決策者承諾今年冬季不惜一切代價確保能源安全，成本可能會繼續上升，特別是如果中國的冬季比往常更冷的話。」

倫敦金屬交易所多數主要金屬上漲，銅價漲1.3％，結算價報每噸9,250.50美元。