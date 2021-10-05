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臉書大當機 全球數億用戶大崩潰

日月光重挫7.5% 台積電和聯電ADR隨費半全跌

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

受到費城半導體指數大跌拖累，台積電ADR周一下跌2.3%收在109.02美元，較台北交易股票溢價6.2%。聯電ADR重挫多達5.4%。日月光（3711）更大跌7.5%。

美國股市周一大幅收低，投資人在公債殖利率上升之際拋售大型科技股和其他成長股，而對美國政府可能違約的疑慮也增添了謹慎情緒。

道瓊工業指數下跌323.54點，跌幅0.9%，收報34,002.92點；標普500指數下跌1.3%，收報4,300.46點；那斯達克綜合指數下跌2.1%，收報14,255.49點。標普500指數和那斯達克綜合指數收在7月以來的最低水準。

費城半導體指數大跌2.5%。

台灣加權股價指數昨天大跌162.54點收16,408.35點，台積電跌0.4%收572元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 101.73 -7.48 103.50 -1.71

中華電 CHT 110.26 -0.03 111.00 -0.67

台積電 TSM 607.70 -2.28 572.00 6.24

聯電 UMC 59.59 -5.40 60.80 -1.99

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 半導體 標普

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