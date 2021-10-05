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臉書大當機 全球數億用戶大崩潰

社群媒體全球大當機 恐與網域名稱系統有關

中央社 / 舊金山4日綜合外電報導

根據追蹤網站Downdetector，全球已有數萬用戶的社群媒體臉書、照片分享平台Instagram和通訊程式WhatsApp出現當機，目前還無法證實原因，但臉書網頁的錯誤訊息顯示，與網域名稱系統有關。

網域名稱系統（DNS）可使用戶順著網路位址連上網站，雲端平台Akamai今年7月的類似當機事故，就曾造成許多網站無法連線。

臉書透過在推特上的官方帳號表示：「我們知道，有些人在使用我們的應用程式和產品時遭遇問題。」

WhatsApp和IG也透過推特帳號證實當機一事：「我們正在處理，以盡快恢復正常，我們為因此造成的不便致歉。」

臉書股價今天下午滑落5.5%，看似將成為近一年來跌幅最大的一天。

Downdetector的追蹤顯示，用戶通報臉書和IG登入有問題超過了5萬人次，而實際受影響的用戶可能更多。

至於臉書旗下通訊平台WhatsApp也有3萬5000人次以上通報當機，Messengeer通報故障近9800人次。

平日以臉書登入寶可夢等遊戲程式的玩家，現在也都碰壁。

社群媒體

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