無意加深對中貿易緊張 戴琪將再與劉鶴對話

拜登政府檢討美中貿易關係告一段落，美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）4日表示，維持現有關稅，不過她近日將與中方官員對話，且重新開放美國公司針對不可替代的中國大陸商品申請關稅排除；她表示，目標不是深化與中國大陸的貿易緊張，而是促使北京履行第一階段貿易協議的採購承諾，並修正傷害美國勞工的不公平貿易作法。

戴琪與中國大陸國務院副總理劉鶴5月26日進行首次對話，討論美中貿易關係的重要性，並提出美國關切議題；美國之音報導，美國資深官員3日表示，戴琪將與劉鶴等中方貿易代表官員進行直接接觸。

戴琪4日在華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）發表演說，宣布對中國大陸貿易政策最新作法，除了重申將保留所有「可用貿易工具」確保中國大陸遵守國際貿易規範，實施公平貿易行為，並落實美中第一階段貿易協議。

戴琪也宣布，將展開特定商品排除程序，並與中方對口官員對話，她說，將與中方合作，確保北京履行採購承諾，包括美國農產品。

美國政府決定維持對中國大陸商品的進口關稅，促使北京履行美中第一階段貿易協議的採購承諾；美國將重啟美國公司針對沒有其他替代品的大陸商品，尋求關稅排除程序；「這些關稅並未產生任何戰略利益，還增加美方成本」。

特定商品關稅排除政策為前總統川普政府實施，拜登政府並未延續，如今將重啟。

美國之音引述資深官員說法表示，不排除未來可能增加額外的關稅排除，不過目前已經施加對中國大陸商品的關稅，不會立即撤銷。

被問到是否會進一步啟動301調查來對北京施壓，戴琪表示，視情況而定，這是美國貿易工具箱裡的重要工具。

華爾街日報報導，拜登政府官員表示，維持關稅不變，並考慮增加額外關稅，促使中方履行美中第一階段貿易協議。

根據美中第一階段貿易協議，北京承諾增加採購美國農業、能源產業和製造業的商品，在去年和今年額外加購2000億美元的商品和服務。

彼特森國際經濟研究所（PIIE）資深研究員鮑恩（Chad Bown）統計，中國大陸去年落後採購目標近4成，今年前8個月，中國大陸還落後採購目標3成。

戴琪表示，對中國大陸的種種商業行為保持嚴重關切，包括強化國有企業、推動非市場貿易行為、限制市場准入，及對貿易和科技的脅迫與掠奪行徑。

戴琪說，前任政府的單邊做法疏遠了美國盟友與夥伴，並傷害部分美國經濟，拜登政府要採取的是謹慎、長期思考的政策，目標不是深化與中國大陸的貿易緊張，或是加碼前政府有瑕疵的做法。

戴琪表示，美國對中國大陸競爭方式存在擔憂，但歡迎與北京進行建設性且坦率的討論，設法解決這些擔憂；此外，北京持續推動不公平貿易行為的狀況下，美國將持續動用所有工具，確保美中貿易關係能使美國勞工、產業和商業鏈受益。