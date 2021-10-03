谷歌研發行動銀行喊卡 仍關注金融服務整合

即使投資人日益看好線上金融服務市場，不過網路科技巨擘谷歌卻宣布，支付軟體Pay增加行動銀行服務的計畫喊卡。

法新社報導，谷歌（Google）一名發言人證實「華爾街日報」（The Wall Street Journal）的報導，他表示，公司已終止推動Plex計畫，但是持續關注整合金融服務的各種可行之道。

谷歌原本的構想是把增加Plex服務的支付軟體Pay，變成支援銀行或信用合作社的介面，如此用戶即可線上操作存款及支票帳戶。

谷歌開發Plex計畫的同時，若干網路公司已趕上潮流，為線上購物、借貸和投資提供金融工具，包括亞馬遜（Amazon）、美國線上支付巨頭PayPal，以及美國行動支付服務商Square與網路券商「羅賓漢」（Robinhood）。

谷歌的發言人說：「我們正在更新我們的作法，以專注為銀行和其他金融服務供應商提供數位支援，而非由我們自己擔任這些服務的供應商。我們深信，這是谷歌協助消費者享用較好金融服務的最佳作法。」