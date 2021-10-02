美股第4季首日反攻收復9月部分失地 兩率牽動未來漲跌

美國股市周五吹起反攻號角，聯準會（Fed）準備對經濟刺激措施鳴金退場之際，解封概念股領軍重拾漲勢，壓倒通膨壓力。今年接下來會表現如何，投資人認為，除了要看通膨外，也要看公債殖利率。

美股周五自午盤由黑翻紅，道瓊工業指數終場上漲482.54點，標普500指數和那斯達克綜合指數各漲1.1%和 0.8%。總結一周，標普和那斯達克各跌2.2%和3.2%，創下今年2月26日來最大跌幅，道瓊指數周線則下跌1.4%。

費城半導體指數周五僅漲0.1%，未能趕上美股大盤漲勢；台積電ADR微跌0.1%，周線跌3.5%，跌幅小於費半的5.6%。

美國藥廠 Merck & Co. 實驗性口服藥可將住院和死亡風險減半，帶動可受益於經濟重啟的股票上漲。能源、金融和工業股在標普500指數中領漲，小型股指數躍升1.7%。道瓊指數成分股Merck更飆漲8.4%。

瑞銀全球財富管理首席投資總監赫菲爾（Mark Haefele）說：「我們繼續建議投資人買進會受益於全球經濟成長的股票。隨著近來阻力減弱，焦點轉回經濟穩固成長和企業獲利強勁的前景，正面信心重返市場。」

多數投資人認為，公債殖利率將決定美股接下來走勢。上周聯準會開會過後，美國10年期公債殖利率已上揚27個基點。美股吸引力往往會因殖利率上揚而降低。

其中美國2年期債券殖利率和10年期公債殖利率之間的利差，經常用來當做美股走向的指標。兩者利差周五為 120個基點，分析師認為，若超過150個基點，美股往往不易上漲 。

Ned David 研究公司美國首席策略師克里索德（Ed Clissold） 說：「殖利率曲線太陡（即利差太大），意指通膨失控，Fed可能加快緊縮步調。」

因此，投資人也顧慮通膨的干擾。歐洲和亞洲天然氣價格大漲，令人憂心通膨會持續得比市場預期更久。同時，能源成本升高，也勢必會拖累全球經濟成長。 聯準會視為通膨參考指標的個人消費支出（PCE）物價8月年增幅為4.3%，已是30年來最高。

鑒於通膨升溫，全球央行最近幾周紛紛傾向縮緊刺激措施，聯準會也幾乎篤定會在11月宣布寬鬆退場計畫，如今唯一尚未滿足的條件，只剩下勞動市「顯著進展」。下周五公布的非農就業報告，將是聯邦公開市場操作委員會（FOMC）11月開會前唯一更新的就業報告。

要改變聯準會退場進度的門檻很高。彭博經濟學家認為， 除非新增就業低於24萬人，才算不上是「顯著進展」。