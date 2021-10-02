從加入CPTPP到孟晚舟獲釋…老總帶你看：5件大事對台灣的影響為何

摘要 1.過去兩週，從美英澳軍事聯盟AUKUS、中國及台灣相繼申請加入CPTPP，到華為財務長孟晚舟獲釋返中、習近平承諾不再建境外煤電廠，美中關係在競爭，同時也在改善，這就是拜登的「競合」戰略。 2.過去幾年，不斷有中國崩潰論、美國衰敗論，但現實是中美都不會崩潰，台灣夾在中間，必須認清這個道理。台灣在這一刻，對美國有最大的戰略價值。

最近由於氣候變遷，全球各地天災不斷，這是大自然所造成的。沒有想到在現實世界中，國與國之間因為彼此衝突與角力，整體氣候氛圍也大變，許多區域聯盟興起、合縱連橫，而台灣正處於這場風暴的核心。

過去兩週，在亞太地區總共發生了5件大事，對台灣均有深遠的影響：

一、美國與澳洲和英國形成三方軍事聯盟「AUKUS」

類似亞太的北約組織，主要目的是針對中國崛起以及其在亞太地區所構成的潛在威脅。這個合約最主要的動作，是澳洲片面取消2016年向法國採購的12艘柴電動力潛艦，金額高達656億美元，改和美國、英國合作打造至少8艘核動力潛艦。由於法國被蒙在鼓裡，面子與裡子皆失，非常憤怒，立即召回駐美及駐澳洲大使。

這對美國而言是一大勝利。過去川普政策強調「美國優先」，想和中國對抗卻沒有盟友及武器。現在美國和日、澳、印合作推動「印太戰略」，上週又在拜登主持下，進行「四邊安全對話」（Quad），會後發表聯合聲明，承諾在印太地區加強合作。而「AUKUS」更是前進了一大步，結合盟友並提供最先進武器，將來可應對中國在南海的軍事擴張。

二、中國突然申請加入CPTPP

這是一個自由貿易協定，參與者需彼此開放市場、調降關稅，讓大家互蒙其利。《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）的前身是TPP，由美國主導，但由於川普退出，改由日本主導。

現在全世界最大貿易協定是由中國主導的《區域全面經濟伴協定》（RCEP），規模幾乎是CPTPP的3倍。但CPTPP的要求水準比RCEP更高，包括環保規定、勞工保護等。先前中國經濟發展還沒有達到西方水平，所以未加入CPTPP，拜登也因為擔心勞工反彈，表示不會重回CPTPP。

習近平宣布加入CPTPP，向美國揮出一記重擊。美國有和中國長期抗戰的本錢，但中國是全世界最大市場，其它國家為了自身利益，不一定願意隨美國起舞，連美國企業都不願意。根據上海美國商會最新調查，有59.5%的受訪企業預計2021年會加碼在中國的投資，有82.2%預期營收將實現增長，說明美商對中國市場已重拾信心。

圖為二○一三年習近平（右）與時任美國副總統的拜登握手。（路透）

三、台灣上週也提出申請入CPTPP

輪值主席日本對台灣申請表示歡迎。台灣的申請，很明顯是受到日本甚至美國在背後支持。台灣是國際經貿孤兒，未加入任何多邊貿易協定，連雙邊協定也很少，兩岸服貿與貨貿協議現已喊停，在保護主義氛圍下，要突破現狀充滿挑戰。

首先是必須開放日本核食進口，如同先前開放美豬，這是加入CPTPP的前提，為不得不的妥協。其次對於CPTPP會員國而言，選擇台灣而放棄中國，相較選擇中國而放棄台灣，哪一個可能較大？假如像WTO一樣，同時開放中國與台灣加入，代表我們將對中國開放市場，包括農產品與服務業在內，請問台灣準備好了嗎？

最近北京以檢疫病蟲害為由，禁止台灣釋迦與蓮霧進口，對農民造成巨大傷害，政府雖表示將加強消費並協助分散市場，但無濟於事，即使向WTO提出抗告，也不一定能贏。道理很簡單，中國不需要台灣市場，但台灣不能沒有中國市場，對於其它想加入CPTPP的國家而言，也必須思考是否能對中國說「No」。

四、孟晚舟獲釋回中國

美國司法部上週達成緩起訴協議，讓中國最大民營企業華為創辦人任正非的女兒、華為財務長孟晚舟返中。3年前，孟晚舟在溫哥華轉機時遭加拿大應美國要求逮捕，理由是違反美國制裁伊朗的規定。

孟晚舟並未認罪，只承認有不當行為，中國當局聲稱這是一大勝利。當然最主要關鍵在於中國的實力，促使美國為緩和中美緊張關係做出回應，也反映加拿大迫切希望解套的心情。

五、習近平承諾不再建境外煤電廠

距離聯合國氣候峰會不到100天，習近平透過視訊在聯合國發言，提出「全球發展倡議」，除了承諾不再新建境外煤電項目外，並呼籲國際社會加快落實2030年可持續發展議程。美國總統氣候問題特使柯瑞對此稱許有加，先前他訪問天津談判時一事無成。

不僅如此，全球幾乎所有國家對此都予以肯定，全球超過7成的燃煤廠電依賴中國資金，因此習近平對氣候變遷的表態，讓中國成為全球這方面的領導者，而這正是美國積極想和中國共同推動的事情，我不知道這件事和孟晚舟獲釋是否有關。

美中關係在競爭，同時也在改善，這就是拜登的「競合」戰略。日前「拜習通話」確保兩國競爭不會升級為衝突，之後拜登強調不尋求新冷戰，如今氣候議題讓中美關係緩和又向前推進了一步。

德國哲學家尼采說：「那些殺不死我的，必然使我更強大！」過去幾年，不斷有中國崩潰論、美國衰敗論，但現實是中美都不會崩潰，台灣夾在中間，必須認清這個道理。國際政治是實力與利益的展現，美國可以放棄阿富汗和法國，但台灣在這一刻，對美國有最大的戰略價值。

美國駐聯合國前大使克拉芙特說，台灣的命運事關美國的安全，如果沒有了台灣，美國就失去了太平洋，「如果台灣輸了，我們也輸了。」請仔細思考，台灣的命運與我們的下一步行動！

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