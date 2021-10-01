美8月核心通膨年漲幅20年最大 Fed 11月退場機率更高

美國公布8月個人消費支出（PCE）數據，其中支出強勁增加，核心通膨指標的年漲幅更是1991年來最大，顯示聯準會（Fed）縮減購買資產的「退場」計畫已箭在弦上。

８月個人消費支出比7月大幅增加0.8%，遠優於7月的0.1%增幅（修正後數據），比預估的0.7%增幅更強，顯示隨著社會及經濟活動解封後，消費者產品與服務支出意願熱絡。

8月個人所得僅月增0.2%，符合預期，卻遠低於7月時的1.1%增幅，顯示多個州停發加碼失業給付，對民眾所得造成不利影響，也削弱未來的消費能力。

整體PCE平減指數比7月上升0.4%，比預期的0.3%略高；比去年同期上升4.3%，高於預期及七月時的4.2%。

最受關注的核心PCE平減指數比7月上升0.3%，略高於預期的0.2%；比去年同期相比，則上升3.6%，為1991年來最大。

經濟學者指出，消費者趕在暑假結束之前大舉採購，將使9月的支出力道減弱；通膨偏高，幾乎可以確定Fed將於11月初會議時決定開始「退場」。