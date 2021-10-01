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道瓊期指續跌近200點 10月首日交易恐出師不利

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
美股。歐新社
美股。歐新社

美股期指10月頭一日交易延續前一日頹勢，亞股也一片走跌。標普500指數9月跌近5%，似不見回穩跡象。

台灣加權股價指數中午重挫近380點至16554點左右。 日本和澳洲股市跌幅也在2%以上，整體亞股跌到逾一個月來最低。道瓊期指跌近200點，標普500指數和那斯達克綜合指數期指跌幅也接近0.5%。

美國參眾兩院通過臨時支出議案，暫時維持政府運作，美股收盤仍重拾跌勢。投資人正為美國聯準會（Fed）縮減貨幣刺激措施做準備。同時，市場對一連串事件的疑慮加深，包括經濟成長放緩、通膨急升、供應鏈遭遇瓶頸、全球能源供應緊張，以及中國大陸的監管風險。 大陸股市逢「十一」假期休市到下周四。

瑞穗銀行經濟及策略主管 Vishnu Varathan 說：「本季一開始出師不利，承繼的是震盪的美股…風險不只是經濟成長／復甦被打斷，還有美國財政處理不當和中國大陸監管攪局之間自找的麻煩。」

ING亞太研究主管 Rob Carnell說：「是否真的有停滯性通膨，尚需要討論，但整個成長／通膨的題材似乎正倒向不樂觀的一邊。 」

通膨 美股

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