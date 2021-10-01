全球景氣風向球 南韓9月出口成長走緩肇因中秋假期較長
南韓9月出口較去年同期成長16.7%，緩於8月成長35%的增幅，適逢中秋節假日，工作日期較少，全球貿易環境仍相當嚴峻。經濟專家原估9月出口成長16%。
南韓貿易數字向來視為全球景氣的風向球，南韓上月出口成長較緩，可見供應鏈瓶頸和中國大陸製造業景氣出現萎縮，已開始影響全球貿易。
8月出口成長較緩，也反映技術面的因素。南韓出口經歷數月衰減後，2020年9月恢復生產，比較基期較高。南韓今年秋收節放假比去年多，也是原因之一。
其中半導體出口成長28.2%，無線通訊產品成長19.9%，汽車出口下滑6.1%，船舶出口重摔40.5%。產業通商資源部解釋，汽車和造船業者大批勞工多放兩天假，是造成兩者出口下滑的主因。
對中國大陸出口成長17.3%，對美國出口成長14.5%，對日本出口成長17.2%，對歐盟出口成長15.6%。
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