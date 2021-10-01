國際油價漲帶動9月漲10％ 金價漲、基本金屬普跌

油價9月收漲近10%，最後一個交易日動盪不安，盤中傳出消息說中國大陸官方責令國內最大幾家國有能源公司不惜一切代價確保今年冬季供應，而白宮則重申對價格上漲的隱憂； 黃金價格漲至一周最高價位，就業報告顯示美國就業市場復甦不均衡，促使投資人尋求避險；基本金屬價格下跌，因中國製造業活動19個月來首次萎縮，增添了這個全球最大金屬消費國經濟放緩的跡象。以下是整理自彭博的商品行情：

●能源短缺推動油價創下6月以來最大單月漲幅

11月交割的西德州中級原油（WTI）盤中一度下跌2.3%，收漲0.3%，結算價報每桶75.03美元。周四到期的11月布倫特合約下跌了12美分，至每桶78.52美元；交投更活躍的12月合約上漲22美分，結算價報78.31美元。

彭博引述消息人士報導，中國的指示直接來自主管能源和工業生產的副總理韓正，據悉是在本周早些時候和北京的國有資產管理機構和經濟規劃部門官員召開緊急會議時傳達的。

路透報導說OPEC +正在考慮增產的程度高於之前宣布的水平後，油價漲勢有所減弱。

白宮新聞秘書Jennifer Psaki表示，油價上漲是令美國感到擔憂的一個問題，她還說美國一直在與OPEC保持聯繫。

●黃金上漲

美國首次申請失業金人數出人意料的連續三周上漲，加州申請人數再度飆升；數據發布後美元下跌，提振了黃金對非美元投資者的吸引力。

勞動力市場惡化可能促使聯儲會推遲削減刺激措施；經濟刺激措施去年緩解疫情對經濟的衝擊，並使金價去年創下紀錄高位。

RJO Futures高級策略師Daniel Pavilonis表示，「現在黃金真正取決於美元和公債殖利率。」他補充說， 周三的拋售之後，「一些空頭回補」也提振了黃金和白銀。

不過，黃金仍然創下6月以來的最大月度跌幅，刺激措施退出的前景給貴金屬帶來壓力。

現貨黃金盤中一度上漲2.2％至每英兩1,764.26美元，紐約時間下午2:21報1,755.88美元，9月跌3.1%，是6月來最大單月跌幅；12月交割的黃金在紐約商品交易所上漲2％，結算價報1,757美元。

白銀上漲2.7％至每盎司22.12美元， 周三曾跌至2020年7月以來的最低點，本月價格下跌超過7％。白金和鈀金上漲，不過兩者都連續五個月下跌。

●基本金屬普遍下跌

中國官方製造業採購經理指數(PMI)跌破50這一榮枯分界線，表明產出下降，可見廣泛的電力短缺對經濟造成的傷害。

中國能源危機至少影響了20個省份，對基本金屬市場的影響喜憂參半。供應中斷幫助支撐了鋁價上漲，同時削弱了銅和其他金屬的需求前景。

錫價一度大跌，創下十年來最大跌幅。不過隨後迅速收復失地，令市場猜測可能是錯誤交易或交易所技術故障造成了下跌。

倫敦金屬交易所(LME)交易數據顯示，金屬市場周四承壓，錫價幾秒鍾內下跌近9%，至每噸31,305美元，這使得盤中跌幅一度達12%，為2011年以來最大跌幅，之後錫價又回到不久前的水平。

LME三個月錫期貨下跌4.3%，結算價報每噸33,921美元。LME鎳期貨下跌2.2%，結算價報每噸17,936美元，其他LME主要金屬亦下跌。