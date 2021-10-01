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道瓊跌逾500點 美國通過臨時支出法案未能緩解多重疑慮

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
美國參眾兩院通過臨時支出議案，以維持政府運作，美股應聲上揚，但隨後重拾跌勢，甚至拖累那指下跌。美聯社
美國參眾兩院通過臨時支出議案，以維持政府運作，美股應聲上揚，但隨後重拾跌勢，甚至拖累那指下跌。美聯社

美股三大指數周四（30日）重挫，道瓊工業指數大跌逾500點，股市在9月和第3季幾經動盪，因投資人擔憂疫情和通膨升高，以及美國政府對預算爭執不休。

道瓊工業指數大跌1.59%，或546.8點，收報33,843.92點；標普500指數跌1.19%，或51.92點，收報4,307.54點，那斯達克指數跌63.86點，或0.44%，終場報14,448.58點。

標普月線跌4.8%，寫下去年3月疫情爆發以來最差的單月表現。

美國參眾兩院通過臨時支出議案，以維持政府運作，美股應聲上揚，但隨後重拾跌勢，甚至拖累那指下跌，扭轉當日稍早的漲勢。

Baird投資策略分析師Ross Mayfield說：「市場一直保持韌性，但隨著第3季步入尾聲，有關舉債上限的政策消息和這些支出議案引發的混亂，對市場構成壓力」。“

他說：「以更全面的角度來看，股市走勢相當溫和，我們剛經歷七個月的多頭行情。儘管這些消息為股市帶來風險，加上疫情和縮減購債規模等因素，但股市波動性已經相當低。股市漲勢不得不暫停，這是必要的，很可能在意料之中。」

即使眾院通過為期九周的支出法案，以避免政府停擺，美股依然下跌。對交易員而言，這只是市場免林的其中一項風險。投資人也正為美國聯準會（Fed）縮減貨幣刺激措施做準備。同時，市場對一連串事件的擔憂加深，包括經濟成長放緩、通膨急升、供應鏈遭遇瓶頸、全球能源供應緊張，以及中國大陸的監管風險。

民主黨內部對支出法案的意見分歧，對美國構成違約的風險，可能迫使總統拜登縮減大規模支出計畫。民主黨參議員Joe Manchin希望把拜登的社會支出計畫削減規模大砍逾50%，降至1.5兆美元。

眾院議長裴洛西則持推動跨黨派基建案的投票。不過，進步派的民主黨人士說，他們有足夠票數阻止這項法案通過，除非參議院對全面的稅收和支出計畫達成共識。

以個股來看，蘋果（Apple）跌0.93%，美國製造業巨擘3M跌3.02%，重機具大廠卡特彼勒（Caterpillar）跌近3%。

美國 疫情 美股

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