台積電ADR止跌 9月創下2020年3月來最大跌幅
台積電ADR周四止跌，終場微漲0.03%報 111.65美元，9月大跌6.2%，創下2020年3月來最大跌幅。
費城半導體指數小跌0.2%，9月共一跌4.7%，也創下2020年3月來最大跌幅。紐約時間下午4:00收盤，標普500指數下跌1.2%，報4307.54點；9月份累計下跌4.8%，道瓊工業指數下跌1.6%，報33843.92點；那斯達克綜合指數跌0.4%，報14448.58點。
台灣加權股價指數昨天漲79.31點收16,934.77點，台積電平盤收在580元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 109.18 +1.55 109.00 0.16
中華電 CHT 109.29 -2.07 110.50 -1.10
台積電 TSM 621.13 +0.03 580.00 7.09
聯電 UMC 63.59 +0.97 64.00 -0.64
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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