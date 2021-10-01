台積電ADR止跌 9月創下2020年3月來最大跌幅

全球天然氣價格正在飆漲，更在英國引發一連串連鎖效應。由於天然氣是製肥原料，英國工業級肥料大廠為成本過高關閉，連帶傷及製肥過程中生產二氧化碳的供應量，進一步影響到各種層面的生活。《MoneyWeek》雜誌總編輯韋伯（Merryn Somerset Webb）近日在金融時報發表文章指出，這場天然氣危機凸顯現代社會有多依賴化石燃料，直到再生能源克服諸多技術挑戰之前，人們必須停止把化石燃料視為洪水猛獸。

2021-10-01 16:22