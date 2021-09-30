美中軍事官員首度對話 主持「美中國防政策協調會談」

美國國防部發言人麥納斯（Martin Meiners）29日表示，負責中國事務的副助理國防部長切斯（Michael Chase）和軍委國際軍事合作辦公室副主任黃雪平日前透過視訊共同主持第16屆美中國防政策協調會談。

麥納斯表示，這場美中國防政策協調會談在28日及29日舉行，拜登政府持續透過確保與中國大陸暢通管道，以負責任控管美中競爭，這就是其中的重要部分。

麥納斯表示，在這場對話中，雙邊坦率、深入且開放討論一系列影響美中國防關係的議題，雙邊重申確保溝通管道暢通的共識，美方也清楚表示，在印太地區，維護盟友夥伴共享原則的明確承諾。

路透8月27日曾報導，美中軍事官員完成拜登政府任內首次對話，當時的對話官員就是切斯與黃雪平，不過，美國國防部一直未承認這項訊息。

這是拜登政府上任以來，美國國防部首度宣布，美中軍事官員通話；在此之前，美中外交高層和貿易高層都已進行至少一次通話；美國正在運作讓美國總統拜登今年10月和中國大陸國家主席習近平會面。