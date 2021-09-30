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庫克10億元股票薪酬入袋！任蘋果CEO十年股價漲11倍

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
蘋果執行長庫克（Tim Cook）。 美聯社
蘋果執行長庫克（Tim Cook）。 美聯社

蘋果執行長庫克最近領到25.5萬股蘋果股票，價值約3,651萬美元，折合新台幣約10億元。這是他新的薪酬方案的一部分，該薪酬案將執行到2026年。

專門報導蘋果新聞的媒體AppleInsider說，庫克在去年9月獲得他從2011年擔任蘋果執行長以來，最大的一筆股票獎勵，用意是要讓庫克有動機繼續為蘋果工作，新的方案料將讓庫克在2025年以前，總共收到100多萬股蘋果股票。

據了解，庫克的薪酬組成，大部分是前述的發給員工的股票權利，以「限制性股票單位」（RSUs）的方式給付。然而庫克也另外領取薪水和年度分紅。

庫克擔任執行長這十年多一點點的期間裡，蘋果股價上漲逾11倍（1,100%）。

庫克在2015年時曾經表示，在離開人世之前，會捐出絕大部分財富給慈善公益團體。他現在已經常性地捐助多個慈善機構，名單不公開。

薪水

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