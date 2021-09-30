亞馬遜新機器人有「災難」 內部批面對樓梯恐會摔落

電商龍頭亞馬遜（Amazon）推出新的家用機器人，可聽從指令和幫忙看家。但一份外流的內部文件指出，這款機器人是「尚未準備好的災難」，尤其無法面對有樓梯的環境。

總部設於西雅圖的亞馬遜為這款機器人命名為Astro，身高17吋（約43公分），Astro的「臉」是個螢幕，在執行任務時，數位眼睛會睜大或閉合，彷彿有感情。

Astro昨天登場亮相，訴求的主要功能是能跟前、跟後的家中成員，並執行監控與幫手的任務，「檢查家裡、照顧親人」。

Astro的造型很像裝了輪子的Alexa。Alexa是亞馬遜於2014年上市的智慧型語音電子產品，能聽指令播放新聞、天氣、音樂，以及設定待辦事項、鬧鐘等，且能和使用者以語音對答簡易問題。

亞馬遜指出，結合照相機、感應器和人工智慧科技的機器人Astro，在行動時不會撞牆或撞狗。Astro機器人隨著時間會變聰明，也能做一些簡單的家事，例如使用者可以把點心和瓶裝飲料放在它的背上，送給房子另一端的人。

如果有人的廚房爐台忘了關火，或者有不認識的人闖空門，Astro會送出警訊。

亞馬遜在部落格的文章指出，Astro幫助家庭成員自信地獨立生活，用戶可以設定提醒和警報功能，讓Astro協助照顧與檢查遠距親人的狀態。

就在發布日當晚，美國的科技新聞網站The Verge引述Vice雜誌的報導，從一份亞馬遜的內部文件指出，有兩名參與者揭出Astro的嚴重缺陷。

消息人士說，亞馬遜訴求以Astro機器人幫忙進行老人照護「荒謬無理」，另外提到這款機器人無法面對樓梯，「可能會摔下樓梯」。缺點還有「Astro很脆弱、很容易被孩子踩到、或被粗心的成人踢到，以及被同處生活空間的寵物攻擊」。

亞馬遜對The Verge發出聲明表示，該文件中的消息已經過時，相關描述不代表Astro的現況。

亞馬遜公布，Astro的售價1000美元（約新台幣2.8萬元），訂於年底前送達客人手中。消費者在購買機器人之前，必須先提出申購要求，填寫一份調查表，包括居住空間（樓梯的風格），由亞馬遜為這款機器人找到最佳生存環境。