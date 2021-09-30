快訊

台北市買房有多難？竟要不吃不喝近16年

是否進國民黨部服務？張亞中回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

亞馬遜新機器人有「災難」 內部批面對樓梯恐會摔落

中央社 / 舊金山29日專電
總部設於西雅圖的亞馬遜為這款機器人命名為Astro，身高17吋（約43公分），Astro的「臉」是個螢幕，在執行任務時，數位眼睛會睜大或閉合，彷彿有感情。圖擷自Verge
總部設於西雅圖的亞馬遜為這款機器人命名為Astro，身高17吋（約43公分），Astro的「臉」是個螢幕，在執行任務時，數位眼睛會睜大或閉合，彷彿有感情。圖擷自Verge

電商龍頭亞馬遜（Amazon）推出新的家用機器人，可聽從指令和幫忙看家。但一份外流的內部文件指出，這款機器人是「尚未準備好的災難」，尤其無法面對有樓梯的環境。

總部設於西雅圖的亞馬遜為這款機器人命名為Astro，身高17吋（約43公分），Astro的「臉」是個螢幕，在執行任務時，數位眼睛會睜大或閉合，彷彿有感情。

Astro昨天登場亮相，訴求的主要功能是能跟前、跟後的家中成員，並執行監控與幫手的任務，「檢查家裡、照顧親人」。

Astro的造型很像裝了輪子的Alexa。Alexa是亞馬遜於2014年上市的智慧型語音電子產品，能聽指令播放新聞、天氣、音樂，以及設定待辦事項、鬧鐘等，且能和使用者以語音對答簡易問題。

亞馬遜指出，結合照相機、感應器和人工智慧科技的機器人Astro，在行動時不會撞牆或撞狗。Astro機器人隨著時間會變聰明，也能做一些簡單的家事，例如使用者可以把點心和瓶裝飲料放在它的背上，送給房子另一端的人。

如果有人的廚房爐台忘了關火，或者有不認識的人闖空門，Astro會送出警訊。

亞馬遜在部落格的文章指出，Astro幫助家庭成員自信地獨立生活，用戶可以設定提醒和警報功能，讓Astro協助照顧與檢查遠距親人的狀態。

就在發布日當晚，美國的科技新聞網站The Verge引述Vice雜誌的報導，從一份亞馬遜的內部文件指出，有兩名參與者揭出Astro的嚴重缺陷。

消息人士說，亞馬遜訴求以Astro機器人幫忙進行老人照護「荒謬無理」，另外提到這款機器人無法面對樓梯，「可能會摔下樓梯」。缺點還有「Astro很脆弱、很容易被孩子踩到、或被粗心的成人踢到，以及被同處生活空間的寵物攻擊」。

亞馬遜對The Verge發出聲明表示，該文件中的消息已經過時，相關描述不代表Astro的現況。

亞馬遜公布，Astro的售價1000美元（約新台幣2.8萬元），訂於年底前送達客人手中。消費者在購買機器人之前，必須先提出申購要求，填寫一份調查表，包括居住空間（樓梯的風格），由亞馬遜為這款機器人找到最佳生存環境。

電商 寵物

延伸閱讀

會跳舞的家用機器人 亞馬遜Astro大夯

加州明年推行新法 要求亞馬遜等大型零售業者公開倉儲工人管理方式

亞馬遜更新Alexa相關產品 與迪士尼合作「Hey, Disney!」數位助理服務

亞馬遜打造一款以Alexa為基礎 可居家陪伴、輔助的機器人Astro

相關新聞

美元挺在一年高檔附近 日圓跌到近0.25台幣

美元兌一籃子貨幣匯價今天仍在一年來最高價位附近徘徊，主因各界日益預期美國聯邦準備理事會將自11月縮減振興經濟措施。日圓兌...

美國企業審查美國人言論！領英屏蔽用戶中國版個人檔案

《商業內幕》報導，專業人士社群網站「領英」（LinkedIn）寄發電郵通知部分用戶，正在審查中國大陸版網站上的個人檔案中...

投資人下個重大危機是？華爾街三大咖這麼看

投資人與全球經濟現在面臨的危機又大又多，彭博資訊訪問金融界被認為最有眼界的三位人士：人稱「女股神」的方舟投資創辦人伍德、...

拜登「美國製造」政策迎全球供應鏈重組契機 放膽東進賺美國

根據《財訊》報導，近來中國政府祭出一連串政策變革，政策風險不斷升高下，企業主正面臨抉擇：下一步該往那裡去？

瑞薩：2023年前微控制器產能提高逾50%

車用晶片大廠日本瑞薩電子29日宣布，計劃2023年前要將車用和電子產品重要零組件的供應能力提高50%以上，目前一些產業觀...

美中軍事官員首度對話 主持「美中國防政策協調會談」

美國國防部發言人麥納斯（Martin Meiners）29日表示，負責中國事務的副助理國防部長切斯（Michael Ch...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。