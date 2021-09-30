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美歐貿易技術委員會首秀 聯手因應晶片和中國議題

經濟日報 / 編譯季晶晶／綜合外電
美國和歐洲新成立的美歐貿易和技術委員會，周三在匹茲堡召開首次會議，同意聯手因應晶片和中國議題。帶頭與會的是（由左至右）美國貿易代表戴琪、商務部長雷蒙多、國務卿布林肯、歐盟貿易主管杜姆布羅夫斯基斯，以及歐盟競爭事務執委韋斯泰格。美聯社
美國和歐洲新成立的美歐貿易和技術委員會，周三在匹茲堡召開首次會議，同意聯手因應晶片和中國議題。帶頭與會的是（由左至右）美國貿易代表戴琪、商務部長雷蒙多、國務卿布林肯、歐盟貿易主管杜姆布羅夫斯基斯，以及歐盟競爭事務執委韋斯泰格。美聯社

美國歐盟的新合作平台「美歐貿易和技術委員會」（U.S.-EU Trade & Technology Council）周三在匹茲堡召開首次會議，同意加強半導體供應鏈的跨大西洋合作、遏制中國的非市場貿易行為，以及採取更聯合一致的立場來監管全球科技巨擘。

聯合聲明表示：「我們共同致力持續保護我們的企業、消費者和勞工免受不公平貿易行為的影響，特別是非市場經濟體造成的、破壞世界貿易體系的行為。」

儘管聲明沒有直接點名中國，但會議討論的許多議題顯然都是針對北京，例如扭曲貿易的非市場化政策，以及權利與技術之間的關係等。

聲明說，歐盟和美國將在「新技術開發和部署進行合作，加強我們共同的民主價值觀，包括尊重普世人權，推進我們各自因應氣候變遷危機的努力，以及鼓勵兼容的標準和法規」。

美國本月決定向澳洲提供核潛艇，促使澳洲取消與法國簽訂的400億美元潛艇合約，引發法國憤慨，差點導致這場會議破局。

但美歐支持強化半導體供應鏈的聯合聲明，一開始將側重緩解短期供應瓶頸，之後則側重檢視中長期的脆弱環節，並「從研究、設計到製造方面，加強國內半導體生態系統，以提高其韌性」。

雙方都會對晶片用戶和生產商進行調查，以了解困難的來源，並將「尋求正確的激勵措施」來吸引晶片投資，努力避免形成補貼競賽。

周三的會議由美國國務卿布林肯、商務部長雷蒙多、貿易代表戴琪，以及歐盟貿易主管杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）和歐盟競爭事務執委韋斯泰格（Margrethe Vestager）帶頭。

德國馬歇爾基金數位創新和民主倡議主任、前美國駐經合紅織大使Karen Kornbluh表示，周三的發展對美國拜登政府的外交政策主張和歐盟執委會主席馮德萊恩的數位化歐洲來說是雙贏。

儘管如此，她說，「緊張關係顯然仍然存在，導致關鍵半導體數位化投入的進展不如預期，而中國的步履未歇」，但如果歐美取得成功，「結果會是加強創新、保障人權和安全」。

會議成果還包括：承諾共同制定重要技術的規則和標準，交換與投資審查相關的訊息，就敏感技術出口管制展開合作，以反映民主價值觀和尊重普世人權的方式，開發和利用人工智慧，共同應對全球貿易挑戰，包括聯合因應非市場化和扭曲貿易的政策和作法。

聲明沒有說第二次會議何時舉行，但歐盟官員表示，應該是2022年春季在歐洲舉行。

隨著雙方都試圖限制美國科技巨擘，如Alphabet旗下谷歌、臉書、蘋果和亞馬遜等公司日益增長的影響力，雙方的合作將使科技業更難對抗新規則。

美歐貿易和技術委員會成立了10個工作組，以深化在人工智慧、氣候和清潔技術、通訊技術安全、技術濫用等領域的合作。

歐盟官員說，與會者沒有討論歐美最大貿易摩擦之一——美國對鋼鐵和鋁課徵關稅，導致歐盟對美國波本威士忌和機車徵收報復性關稅。

美國 歐盟 半導體

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