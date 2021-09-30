油金雙跌因美元走強 鎳價兩個月低點憂陸限電

商品周三（29日）普遍走低，美元指數觸及近11個月高點，對基本金屬、貴金屬以及原油都造成壓力。國際油價周三下跌，此前美國原油庫存意外增加；金價跌至七周低點，銀價大幅下跌，鎳價跌至逾兩個多月最低。

●油價小幅回跌

紐約原油11月期貨收跌0.46美元，跌幅0.6%，報每桶74.83美元。

布蘭特原油11月期貨結算價下跌0.45美元，跌幅0.57%，報每桶78.64美元，自周二每桶80美元回跌。

美國能源資訊署（EIA）表示，截至9月24日當周，原油庫存增加460萬桶，因美國墨西哥灣因兩場颶風而的中斷海上設施恢復活動，推動產量回升。路透調查分析師的預期為減少170萬桶。

油市也受到美元走強的壓力影響，美元兌一籃子貨幣觸及一年高點。

●金價觸及七周低點 因美元走升

現貨黃金29日下跌0.7%，報每英兩1,722.50美元，盤中曾觸及8月10日以來最低的1,720.49美元。

美國黃金期貨結算價報每英兩1,722.9美元，下跌0.8%。

Kitco Metals高級分析師Jim Wyckoff表示，美元不斷升值限制了黃金的上行空間，使得黃金對其他貨幣的持有者來說更加昂貴，不過，「如果股市再次變得不穩定，黃金進入歷來動盪的10月可能會獲得更好的避險需求」。

●基本金屬表現不佳

白銀重挫4.3%，至每英兩21.47美元，白金跌2.3%，至944.88美元。鈀金跌1.4%，至1,850.00美元。

道明證券分析師Bart Melek表示：「我們繼續預期白銀經風險調整後表現將不及黃金，因工業需求的正常化將進一步打壓白銀。」

倫敦金屬交易所鎳價29日下跌1.2％至每噸18,342美元，跌至逾兩個多月以來最低，因市場猜測中國大陸控制能源消耗的措施可能導致不鏽鋼需求和產量下降，而不鏽鋼是鎳最大的用途。