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美元指數突破94 市場押注Fed貨幣政策正常化

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
（路透）
（路透）

美元兌主要貨幣周三（29日）觸及一年高點，美元指數站上94，為去年11月來首見，因市場更加預期美國聯準會將從11月開始縮減資產購買規模，並可能在2022年底升息。歐元則貶至去年7月以來低點。

美元指數上揚0.64%，至94.36美元，連續第四個交易日上漲，攀抵去年11月初以來最高。

歐元29日貶值0.73%，報1歐元兌1.1598美元，是貶幅較大的貨幣之一，貶破2020年7月底以來最低的1.16美元。

日圓也貶至18個月來最低，日圓兌美元貶值.4%，報111.96日圓兌1美元。

日圓對岸田文雄當選日本執政黨自民黨總裁幾無反應，岸田當選總裁實際上確保他將成為日本的下一任首相。日圓是對美債殖利率最敏感的貨幣，因美債殖利率上揚會吸引日本資金流入。

美元身為全球最大的準備貨幣，在市場壓力大的時候被視為一種避險押注，美元最近幾天走強，因投資人轉而關注對全球經濟放緩、能源價格上漲和美國公債殖利率大幅上升的擔憂。

交易員們還擔心，在全球成長減緩之際，聯準會將開始撤走政策支持。

法國興業銀行總體策略師Kit Juckes在最新研究報告中表示:「聯準會已經打響貨幣政策正常化的發令槍。」「隨著美國擺脫零利率區間，把歐元區和日本甩在後面，全球過剩儲蓄勢必會被吸引流向美元，美元在未來一年可能跑贏其他大多數貨幣，而且這種走勢可能比我們預期的更早開始。」

富國銀行總體策略師Erik Nelson認為，美元指數還有2%-3%的上行空間。

日本 聯準會 美國

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