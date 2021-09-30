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台積電ADR奮力限縮跌幅 聯電、日月光跌勢仍重

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電

台股ADR周三（29日）收盤多數下跌，台積電ADR開高走低、盤中拉鋸，尾盤無力守在平盤之上，收盤小跌0.25%，較台北交易股票溢價率為6.98%。日月光、聯電分別重挫近2%和近3%。

道瓊工業指數29日收盤上漲90.73點，報34,390.72點，漲幅0.26%；標普500指數上漲6.83點，漲幅0.16%，報4,359.46點；那斯達克指數下跌34.24點，跌幅0.24%，報14,512.44點。

費城半導體指數下跌1.53%，報3,263.836點。

以下是台股ADR各股收盤報價：

個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）

日月光投控ASX 7.73 -2.89%

中華電 CHT 40.12 +0.73%

台積電 TSM 111.62 -0.25%

聯電 UMC 11.32 -1.82%

資料來源：彭博資訊

台股 台積電 半導體

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